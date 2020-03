Czy ziemniaki są zdrowe? Eksperci znają już odpowiedź

Ma więcej witaminy C niż jabłka, a zarazem pięć razy mniej kalorii niż często goszczące na naszych stołach makarony i kasze. Niepozorny ziemniak to warzywo zdrowe, lekkostrawne i niezwykle wszechstronne.

Zdjęcie Ziemniaki są skarbnicą witamin i mikroelementów /123RF/PICSEL

Uczeni przekonują, że dzięki innowacyjnym uprawom, ziemniak będzie jednym z nielicznych warzyw, które zdołają przetrwać kryzys klimatyczny.

Do ziemniaka prawa roszczą sobie kraje z całego świata, uznając go za swój narodowy produkt. W 1957 r. francuski filozof i intelektualista Roland Barthes, w swoich słynnych "Mitologiach" nazwał wytwarzane z ziemniaków frytki ("la frite") "kulinarnym symbolem francuskości", potrawą "nostalgiczną i patriotyczną".



W rzeczywistości ziemniaki około 8 tys. lat temu zadomowiły się w Andach Ameryki Południowej, skąd zostały sprowadzone do Europy dopiero w połowie XVI wieku. Później rozprzestrzeniły się niemal na całym świecie. Dziś wiodącymi światowymi producentami ziemniaków są Chiny, Indie, Rosja i Ukraina.

- Pomimo swoich początków, które miały miejsce w Andach, ziemniak jest obecnie pokarmem globalnym. Jest uprawiany na całym świecie i niemal wszędzie ludzie uważają go za "własny", narodowy produkt" - wyjaśnia w rozmowie z "BBC Future" historyczka żywności Rebecca Earle, która w swojej nowej książce "Feeding the People: The Politics of the Potato" śledzi globalną podróż ziemniaka.



Jego popularność nie powinna dziwić. Ziemniaki należą do najbardziej dostępnych i najtańszych warzyw. Są też niezwykle wszechstronne. Możemy przyrządzić na ich bazie całe mnóstwo potraw - począwszy od pożywnych zup i zapiekanek, na uwielbianych na całym świecie frytkach skończywszy.