Funkcje wątroby

Wątroba pełni szereg ważnych funkcji. Pomaga oczyszczać organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii, wynikających z diety, stosowanej farmakoterapii i szeroko rozumianego stylu życia.

Na kondycję wątroby wpływa nie tylko to, co zjadamy i używki, na które sobie pozwalamy, ale też aktywność fizyczna. I to aż z trzech powodów. Po pierwsze, sport pomaga zadbać o sylwetkę i zredukować tkankę tłuszczową. Nadwaga i otyłość są dla niej poważnym obciążeniem i jednym z czynników rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Po drugie, u osób aktywnych fizycznie zmniejsza się insulinooporność tkanek, która zaburza regenerację wątroby. Po trzecie, wysiłek fizyczny usprawnia detoksykację organizmu.

Reklama

Ponadto, wątroba magazynuje witaminy i energię, produkuje żółć i ma duży udział w budowaniu odporności. Jej komórki szybko się regenerują, ale nie warto szarżować z niekorzystnymi dla wątroby nawykami. Czego unikać?

Wątroba nie lubi używek

Nie służą jej wszelkie używki, bo każdą musi zmetabolizować. To ją obciąża, osłabia wydajność, utrudnia i wydłuża regenerację. Alkohol, tytoń i środki psychoaktywne są dla organizmu toksynami, z których wątroba musi go oczyścić.

Poważnym obciążeniem dla wątroby są też leki. Dlatego lekarze apelują o nienadużywanie środków farmakologicznych i niezażywanie ich na własną rękę. Problemem nie są tylko leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, ale też nagminnie stosowane suplementy diety i środki przeciwbólowe. Równie ważne są codzienne nawyki żywieniowe.

Zdjęcie Smażone jedzenie nie sprzyja dobrej kondycji wątroby / 123RF/PICSEL

Czego unikać w jadłospisie?

Przede wszystkim - dużych porcji, odsmażanych potraw, produktów wysokoprzetworzonych, smażonych w głębokim tłuszczu mięs czy produktów typu fast food. Wątrobie nie służą produkty z wysokooczyszczonej mąki pszennej, tłuszcze odzwierzęce, takie jak słonina, boczek czy smalec, a także grzyby i ostre przyprawy. Jakich zasad dietetycznych warto się trzymać, by wspierać wątrobę?

Wątroba: Małe i częste posiłki

Kluczem są małe i częste posiłki. Zjadane w spokoju. To służy całemu układowi pokarmowemu. Stres jest silnie toksyczny, ma negatywny wpływ na żołądek, jelita i wątrobę. Jedzenie w biegu, w nerwowej atmosferze, z ludźmi, których zwyczajnie nie lubimy - ma dalekosiężne skutki zdrowotne. Posiłek to nie tylko sposób na zaopatrzenie organizmu w niezbędne do funkcjonowania kalorie i składniki odżywcze, ale też chwila wytchnienia i przyjemności. Warto o to zadbać.

Wątroba: Dieta lekkostrawna

Najlepszy model żywienia dla poprawy kondycji wątroby to dieta lekkostrawna, oparta na gotowanych i duszonych potrawy. Nigdy smażonych.

Jadłospis powinien być zdominowany świeżymi warzywami i owocami, a jeśli będą źle tolerowane - krótko gotowanymi na parze oraz produktami pełnoziarnistymi (pieczywo, makarony) i kaszami. Korzystne w diecie dla wątroby są ryby i chude mięso oraz nabiał. Zalecane tłuszcze to tłoczone na zimno oleje roślinne, takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy czy lniany.

Posiłki powinny być świeże. Warto doprawić je jedną ze sprzyjających wątrobie przypraw, czyli majerankiem, kminkiem, bazylią lub cynamonem.

Zdjęcie Gdy wątroba jest obciążona, warto sięgać po zioła / 123RF/PICSEL

5 ziół dla wsparcia wątroby

Dla wzmocnienia i przyspieszenia regeneracji wątroby warto sięgnąć po:

- ostropest plamisty: jego ziele ma właściwości przeciwzapalne, stymuluje regenerację komórek wątroby i zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych;

- miętę pieprzową: ziele działa przeciwskurczowo i żółciotwórczo, jest pomocne przy nadkwasocie i chorobie wrzodowej;

- korzeń mniszka lekarskiego: przeciwdziała gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie, stymuluje wydzielanie soków żołądkowych i żółci, ma korzystny wpływ na komórki wątroby i woreczka żółciowego;

- ziele krwawnika: polecane szczególnie przy zaburzeniach trawiennych o podłożu nerwicowym;

- kwiat kocanki piaskowej, która stymuluje wydzielanie żółci, wzmacnia wątrobę i trzustkę.

Ewa Koza



Zobacz także:

Trendy dietetyczne na 2022 rok

Jak poradzić sobie z bezsennością?