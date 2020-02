Dieta w kolorach słońca

Statystycznie najczęściej sięgamy po zielone i czerwone warzywa. Czerwona papryka czy pomidory wygrywają z ich żółtymi odpowiednikami. Nie ujmując niczego liderom, warto wprowadzić do jadłospisu więcej warzyw i owoców w żółtych i pomarańczowych kolorach. Co z nich zyskamy?

Zbilansowana i urozmaicona dieta, bogata w warzywa i owoce jest najlepszym rozwiązaniem zarówno, gdy mowa o walorach odżywczych, jak i profilaktyce zdrowotnej.



Obecny w warzywach i owocach błonnik ma wielokierunkowy, korzystny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Nie tylko stymuluje ruchy perystaltyczne jelit, przez co przyspiesza usuwanie toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii, ale też wypełniając żołądek utrwala uczucie sytości i ogranicza pokusę przejadania się.



Ma korzystny wpływ na procesy metaboliczne: wpływa na obniżanie poziomu cukru we krwi i normalizację poziomu cholesterolu. Z każdego warzywa i owocu zyskać możemy ponadto szereg substancji odżywczych.



Karotenoidy a promieniowanie UV



Najmocniejszym atutem żółtych i pomarańczowych roślin są przeciwutleniacze: karotenoidy, barwniki, które chronią rośliny przed szkodliwym działaniem promieni UV. Podobną rolę odgrywają w ludzkim organizmie. Obecne w jadłospisie chronią komórki przed promieniowaniem ultrafioletowym. Najcenniejsze źródła karotenoidów to marchew, żółta papryka, pomidory, pomarańcze.



Dla kogo ma to szczególne znaczenie?



Po warzywa i owoce w kolorach słońca powinniśmy sięgać jak najczęściej. Karotenoidy dzięki swoim antyoksydacyjnym właściwościom mają zdolność neutralizowania wolnych rodników, które są główną przyczyną rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych.



Działanie wolnych rodników jest wyjątkowo mocne w sprzyjających dla nich okolicznościach, gdy w naszych komórkach jest mało tlenu. Żyjesz w mocno zanieczyszczonym środowisku, masz kontakt z dymem papierosowym (mowa również o biernym paleniu), korzystasz z wysokoprzetworzonej żywności, dopadł cię przewlekły stres?



To sytuacje sprzyjające namnażaniu się wolnych rodników i ich toksycznego wpływu na nasze zdrowie. Jedną z tarczy ochronnych powinny być żółte i pomarańczowe warzywa na naszych talerzach.