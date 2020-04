Dlaczego mam niską temperaturę?

Zwykle martwimy się, gdy dopadnie nas gorączka, bo jest ona sygnałem choroby. A co oznacza temperatura 36°C i mniej?

Zdjęcie Powodem do niepokoju jest nie tylko gorączka, ale też niska temperatura /123RF/PICSEL

U zdrowej osoby prawidłowa temperatura ciała wynosi od 36,4 do 37°C. Minimalnie może się różnić w zależności od tego, w jakim miejscu jest mierzona - pod pachą, w ustach, w uchu czy odbycie (w tych dwóch ostatnich bywa nieco wyższa). Ponadto zmienia się w zależności od pory dnia - podnosi się zwykle wieczorem.



Jeśli jest niska, a ty czujesz się dobrze, warto powtórzyć pomiar. Niewłaściwy wynik może być skutkiem zbyt krótkiego mierzenia lub niedostatecznego przylegania urządzenia do ciała. Ponadto normalne jest, że obniża się, gdy przemarzniemy.



Początkowe objawy wychłodzenia to gęsia skórka, dreszcze, osłabienie. Gdy temperatura spada bardziej, pojawiają się zawroty głowy, ból rąk i nóg, dezorientacja. Zawsze niepokojący jest odczyt poniżej 30°C - stanowi zagrożenie życia.



Czasem jednak podziałka termometru wskazuje nieznacznie poniżej 36°C i rezultat utrzymuje się stale na niskim poziomie - wtedy warto poszukać przyczyny.

Może sygnalizować kłopoty z nerkami. Mają one wpływ na zdolność organizmu do utrzymania stałej temperatury ciała. Jeśli nie pracują prawidłowo, może być obniżona. Podejrzewając ich chorobę, warto też zwrócić uwagę na takie dolegliwości, jak częste oddawanie moczu, zimne ręce i stopy, obrzęki twarzy, dłoni, znużenie. To, czy nerki są w dobrej formie, pomogą wyjaśnić ogólne badanie moczu oraz oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi.

Zdjęcie Niska temperatura może zwiastować kłopoty z nerkami / 123RF/PICSEL

Za wysoki poziom cukru może dawać o sobie znać obniżoną temperaturą. Jest to spowodowane zbyt małą wrażliwością komórek na insulinę. Wówczas organizm nie wykorzystuje cukru do wytworzenia ciepła.



Inne dolegliwości, które mogą wtedy dokuczać, to osłabienie, wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu. Aby sprawdzić, czy rozwija się cukrzyca, zbadaj poziom glukozy we krwi. Jeśli dwukrotnie przekroczy normę, zrób test obciążenia glukozą.