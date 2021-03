Dlaczego po treningu swędzi skóra?

Swędząca skóra to pozornie błaha dolegliwość, ale jeśli utrzymuje się długo, może nieźle wystraszyć. Zwłaszcza kiedy zaczniesz szukać możliwych przyczyn przez wyszukiwarkę internetową, która oczywiście podsunie najgorsze scenariusze.

Reklama

Zdjęcie Jeśii objawy utrzymują się długo, warto skonsultować się z lekarzem /123RF/PICSEL

Niedawno zacząłeś ćwiczyć. Odhaczasz kolejne cele treningowe, waga spada, rośnie twoja samoocena i zadowolenie z siebie. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie to uporczywe swędzenie!

Reklama

Zwykle zaczyna się od brzucha, obejmuje też klatkę piersiową, a potem kończyny i całą resztę ciała, łącznie z twarzą i skórą głowy. W pierwszym odruchu zaczynasz się drapać, co przynosi być może tymczasową ulgę, ale za chwilę świąd przenosi się na inną partię ciała, a cały proces może trwać w nieskończoność. Czasami jest to typowe swędzenie, niekiedy zaś drażniące uczucie przypominające kłucie małymi igiełkami. Co się dzieje?

Jeżeli rzeczywiście zacząłeś przygodę z regularną aktywnością fizyczną, tu może leżeć przyczyna. Nie oznacza to, że należy zrezygnować z ćwiczeń. Najgorsze, co można zrobić, to oczywiście zacząć się drapać, bo wtedy rzeczywiście cała spirala zacznie się nakręcać. Doraźnie prawdopodobnie pomoże chłodny prysznic, dobrze jest też wypić szklankę wapna musującego i skierować uwagę na coś zupełnie innego, zajmującego. Jeśli dane miejsce swędzi uporczywie, można spróbować położyć tam otwartą dłoń i chwilę poczekać, pod żadnym pozorem nie drapać. Taki manewr często pomaga, powtarzany sprawia, że świąd (zwłaszcza jeśli ma podłoże w psychice) zelżeje.

Dlaczego właściwe po treningu zaczyna swędzieć skóra? I to bez żadnych dodatkowych objawów, krostek, itp.? Lekarze wskazują kilka możliwych powodów:

- u osób z wrażliwą skórą, które dotąd były mało aktywne fizycznie, taka reakcja może występować w odpowiedzi na wydzielanie potu,

- czasami przyczyną jest nadmiernie sucha skóra, która tym bardziej zaczyna swędzieć wtedy, gdy temperatura ciała nieco wzrasta (w trakcie/po treningu, po ciepłej/gorącej kąpieli, a nawet po gorącym posiłku),

- świąd bywa reakcją na stres - nie należy zapominać, że duży wysiłek (długi/intensywny trening) to dla organizmu czynnik stresowy, w odpowiedni na który wyrzuca endorfiny, hormony m.in. wywołujące dobry nastrój.

Warto też przyjrzeć się stosowanym kosmetykom i wykluczyć te kolorowe, mocno pachnące, na rzecz specyfików aptecznych, czy preparatów z minimalistycznym składem. Czasami to środki do prania wywołują reakcję alergiczną.

Jeśli objawy nie mijają lub/i stają się coraz bardziej dokuczliwe, albo pojawiają się zmiany skórne, warto odwiedzić lekarza rodzinnego lub dermatologa, by zdiagnozować przyczynę (np. pokrzywkę cholinergiczną) i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Choroba ta dotyczy zwykle ludzi młodych, nieco częściej mężczyzn. Oznacza, nadmierną, patologiczną reakcję organizmu na własny pot. Świąd poprzedza pojawienie się wykwitów, te mogą być niekiedy bardzo dyskretne i ujść uwadze pacjenta. Jeśli się pojawiają, przypominają najczęściej bąble powstające po oparzeniu się pokrzywą. Mogą być rozsiane po całym ciele, albo koncentrować się np. tylko na dłoniach. Pokrzywka nie jest łatwa w leczeniu, zwykle lekarze przepisują leki antyhistaminowe, preparaty apteczne ograniczające nadmierne wydzielanie potu oraz środki uspokajające.

Jakie inne choroby manifestują się (między innymi) świądem skóry?

- zapalenie wątroby, choleostaza, itd.

- niewydolność nerek,

- niedoczynność tarczycy,

- cukrzyca,

- problemy z krążeniem,

- niektóre nowotwory, np. chłoniak. Należy jednak zaznaczyć, że w pierwszej kolejności trzeba wykluczyć inne możliwe przyczyny, a swędzenie będące jednym z objawów chorób nowotworowych zwykle trwa bardzo długo (np. kilka tygodni) i najczęściej jest bardzo uporczywe.