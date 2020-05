Dlaczego warto jeść czerwone owoce? Sześć ważnych powodów!

Maliny, truskawki, wiśnie, arbuz... Z niecierpliwością czekamy już na wysyp letnich owoców. Nic dziwnego, z powodzeniem zastępują słodycze, możesz dodać je do owsianki i koktajli, a lekki makaron z truskawkami to prosty i szybki obiad, któremu nie oprze się nikt.

Zdjęcie Jesteś na diecie? Po maliny możesz sięgać bez ograniczeń /123RF/PICSEL

To nie jedyne zalety letnich owoców. Mają mnóstwo witamin i błonnika, są świetnym źródłem minerałów, pomagają zachować zdrową, młodą cerę, utrzymać wagę, zapobiegają chorobom cywilizacyjnym i w mig poprawiają dobre samopoczucie.



Owoce są zdrowe i warto sięgać po nie regularnie, szczególnie latem, ale nie wszyscy wiedzą, że nie bez znaczenia jest ich... kolor. Owoce żółte i pomarańczowe chronią skórę przed działaniem promieni słonecznych i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. Zielone owoce są bogatym źródłem żelaza i przeciwdziałają chorobom siatkówki oka, a fioletowe poprawiają kondycję skóry i działają antynowotworowo. Dietetycy przekonują jednak, że najzdrowsze są owoce czerwone i to po nie powinniśmy sięgać najczęściej. Dlaczego są wyjątkowe?



Działają przeciwalergicznie i przeciwgrzybiczo

W tej kategorii prawdziwą królową jest żurawina. Ma silne właściwości przeciwgrzybicze, skutecznie walczy z infekcjami układu moczowego - zawarte w niej związki uniemożliwiają bakteriom przyleganie do ścian pęcherza moczowego. Żurawina zwalcza również niektóre schorzenia skórne oraz wrzody żołądka.



Innym owocem znanym ze swoich silnych właściwości przeciwalergicznych i przeciwgrzybiczych jest grejpfrut. Najzdrowsza odmiana, czerwona, to prawdziwa witaminowa bomba! Grejpfrut to bogate źródło witaminy A, C, witamin z grupy B, kwasu foliowego, żelaza, magnezu, potasu i fluoru. Flawonoidy zawarte w tym owocu działają moczopędnie, oczyszczając organizm z toksyn, usprawniając pracę wątroby i proces detoksykacji.

Zapobiegają nowotworom i... wrzodom

Większość czerwonych owoców ma silne działanie antynowotworowe, ale w tej kategorii zdecydowanie wygrywają maliny. Znajduje się w nich cząsteczka mająca specjalne właściwości antynowotworowe. Jest to związek z grupy polifenoli - kwas elagowy. Doświadczenia laboratoryjne wykazały, że potrafi zablokować on aktywowanie substancji rakotwórczych i odcina komórkom rakowym "system zasilania".

Gotowane soki z malin skutecznie zwalczają również chorobę wrzodową, a nawet zapobiegają bólom miesiączkowym, wywołując niewielki rozkurcz mięśni gładkich.

Są bogatym źródłem witaminy C

Czerwone owoce zawierają mnóstwo witaminy C, która jest niezbędna do właściwego funkcjonowania organizmu. Wzmacnia odporność, obniża ciśnienie krwi i cholesterol, uszczelnia naczynia krwionośne, przyspiesza proces gojenia się ran, ma działanie antynowotworowe i antystarzeniowe. Bogatym źródłem witaminy C są truskawki - w 100 gramach owoców jest jej aż 66mg!

Truskawki zawierają również witaminy z grupy B, cynk, magnez fosfor, wapń, żelazo i bardzo dużo błonnika!



Cennym źródłem witaminy C są również inne czerwone owoce, takie jak poziomki, czerwona porzeczka, czerwone jabłka i żurawina.