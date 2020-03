Warto o tym wiedzieć. Naturalne metody mogą okazać się bardzo pomocne!

Zdjęcie Woda z imbirem pomoże usunąć wydzielinę z nosa /123RF/PICSEL

Używaj wody morskiej lub soli fizjologicznej. To doskonały sposób, żeby szybko i skutecznie pozbyć się nadmiaru wydzieliny. Preparaty zawierające wodę morską wyposażone są w pojemniki z aplikatorem. Roztwór soli fizjologicznej można kupić w pojedynczych ampułkach.Zatkaj jedną dziurkę nosa, do drugiej wprowadź aplikator lub końcówkę ampułki. Zaaplikuj porcję wody lub preparat z solą. Odczekaj 3 sekundy. Wydmuchaj płyn. Tak samo przepłucz drugą dziurkę.

Reklama

Pij wodę z imbirem. Codziennie wypijaj co najmniej 3 szklanki napoju. Pomoże to szybciej usuwać wydzielinę, bo imbir działa przeciwzapalnie, hamuje więc katar. Nawilżaj powietrze. Nawet jeśli masz w pokoju wyłączone ogrzewanie, warto postawić w nim miskę z wodą z dodatkiem 4-5 kropli olejku eukaliptusowego. To ułatwi oddychanie i skróci czas trwania kataru.