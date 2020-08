Domowa mikstura na odporność

W tym roku, w okresie przeziębień przyda się jak nigdy. Osoby, które stosują tę miksturę, przysięgają, że nie łapią już sezonowych infekcji. Wygląda na to, że warto spróbować.

Zdjęcie Do wyrazistego smaku trzeba się przyzwyczaić, ale nie jest on przykry /123RF/PICSEL

Składniki 10 ząbków czosnku

2 cytryny

6 łyżek naturalnego miodu

przegotowana woda

1. Słoik (o pojemności ok 300 ml) wyparzamy, osuszamy. Ząbki czosnku obieramy, myjemy i przeciskamy przez praskę lub kroimy bardzo drobno.



2. W słoiku umieszczamy sześć łyżek stołowych miodu, dolewamy tyle ciepłej wody, by wypełnić słoik do połowy, dodajemy ząbki czosnku i sok wyciśnięty z cytryn. Mieszamy całość.



3. Pijemy codziennie 1-2 łyżki mikstury.