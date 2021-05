​Eksperci tłumaczą, czym jest mgła mózgowa i jak się jej pozbyć

Pandemia wpłynęła negatywnie na wiele obszarów naszego życia, odciskając wyraźne piętno na zdrowiu milionów ludzi. Specjaliści od miesięcy alarmują, że spowodowana kryzysem epidemiologicznym izolacja doprowadziła do zwiększenia liczby przypadków depresji i zaburzeń nastroju, a także nasiliła problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi. Wielu z nas zajada bowiem pandemiczne stresy, prowadząc przy tym siedzący tryb życia. Wśród najpowszechniejszych dolegliwości czasów pandemii króluje tzw. mgła mózgowa. Choć uskarżają się na nią głównie osoby, które niedawno przebyły COVID-19, zespół objawów kryjących się pod tym określeniem dokucza również tym, którzy nie zostali zarażeni.

"Mgła mózgowa to sformułowanie używane do opisania uczucia wyczerpania, apatii i braku koncentracji. To tak naprawdę sposób, w jaki mózg reaguje na towarzyszący nam chaos. Nasze ciała i umysły mierzą się obecnie z mnóstwem rzeczy, z którymi trudno jest sobie poradzić. Stan ciągłej niepewności prowadzi do wykształcenia mechanizmu obronnego, który określamy jako mgłę mózgową" - wyjaśnia w rozmowie z "Huffington Post" Jessica Gold, psychiatra z Washington University School of Medicine. Choć uczucie otępienia w dobie pandemii jest czymś zgoła naturalnym, może skutecznie utrudnić nam normalne funkcjonowanie. Istnieją na szczęście proste sposoby na to, by uporać się z dokuczliwymi objawami i odzyskać dawną umysłową sprawność.

Gold poleca jak najczęściej robić przerwy podczas pracy zdalnej. Przebywanie w izolacji sprawia bowiem, że łatwo jest stracić poczucie czasu, co utrudnia uzyskanie niezbędnej równowagi między pracą a odpoczynkiem. "Kiedy zaczynasz czuć się przepracowany i zmęczony, natychmiast zrób sobie przerwę. W tym czasie zrób coś niezwiązanego z wykonywaniem zawodowych obowiązków, by mózg mógł się zregenerować - idź więc na spacer, zadzwoń do kogoś bliskiego lub przeczytaj rozdział książki" - sugeruje ekspertka. I dodaje, że kontakty z innymi ludźmi potrafią zdziałać cuda w kontekście zwalczania objawów mgły mózgowej. "Korzystaj z tego, że niektóre obostrzenia są luzowane. Interakcje społeczne poprawiają samopoczucie i niwelują psychiczne odrętwienie" - zaznacza Gold.

Skutecznym remedium na problemy z koncentracją może okazać się także medytacja, która wyostrza umysł, pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze oraz pomaga zmniejszyć stres i niepokój. "Podczas kryzysu umysł działa w swoistym trybie przetrwania. Medytacja i ćwiczenia uważności nie tylko wyciszają i relaksują umysł, ale także usuwają tzw. mentalne pajęczyny, które dotychczas go spowijały. W efekcie nasz mózg zostaje niejako zresetowany, na skutek czego sprawniej i wydajniej działa. Warto wygospodarować każdego dnia choćby kilkanaście minut na medytowanie, ćwiczenia oddychania albo zajęcia jogi online" - tłumaczy psychoterapeutka Cynthia Catchings.

Istotną kwestią jest również reorganizacja codziennej rutyny. Choć na początku pandemii większość specjalistów namawiała nas do stworzenia klarownego harmonogramu, który miał nam zapewnić namiastkę normalności, po wielu miesiącach rutyna ta może wydawać się nudna i męcząca. "Powtarzanie wciąż tych samych czynności prowadzi do zamglenia umysłu. Postaraj się więc każdego dnia wykonywać jakąś czynność wywołującą radość. Może to być długa kąpiel, wieczorny spacer, poranny jogging, gotowanie ulubionych potraw. Rób codziennie przynajmniej jedną rzecz tylko dla własnej przyjemności" - podpowiada Gold. I podkreśla, że nie można zapominać o podstawach, takich jak sen. "Pandemia u wielu ludzi zwiększyła poziom stresu, co może skutkować bezsennością. Sen jest tymczasem niezwykle ważny - to wówczas mózg się regeneruje. Staraj się więc chodzić spać i wstawać o tej samej porze i ogranicz korzystanie z urządzeń elektronicznych" - dodaje ekspertka.

