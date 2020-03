Gdy ciśnienie szaleje

Boli cię głowa, szumi w uszach? Uważaj – to może być jego niebezpieczny skok!

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi to 120/80 mm Hg. Gdy przekraczają 140/90 mm Hg, lekarz diagnozuje nadciśnienie i zaleca leki, dzięki którym ciśnienie trzymane jest w ryzach. Zdarza się jednak, że wariuje i nagle skacze bardzo wysoko! Przy 180/120 mm Hg zaczyna już być groźne dla życia! Taki stan nazywa się przełomem nadciśnieniowym lub kryzą nadciśnieniową.

Skąd się bierze ten problem krążeniowy?

Najczęstsza przyczyna to tzw. efekt odbicia, czyli skutek odstawienia (zwłaszcza nagłego) leków na nadciśnienie, do których organizm się przyzwyczaił. Inny powód to skutek uboczny przewlekłego stosowania sterydów. Ciśnienie może zacząć wariować na skutek zaburzeń lękowych i w chorobach nerek.



Groźne skoki są również wywoływane przez guzy hormonalnie czynne i urazy (np. rozległe oparzenia). Kryza nadciśnieniowa bywa też efektem przyjmowania dużej ilości leków i niestosowania się do zaleceń lekarskich. Częściej dopada kobiety, zwłaszcza z nadwagą lub otyłe.

Jak objawia się przełom nadciśnieniowy?

Główne symptomy to ból i zawroty głowy, szumy uszne, duszności. Mogą się pojawić nudności lub wymioty, niepokój, dezorientacja, problemy z zebraniem myśli. Czasem ból w klatce piersiowej, drętwienie kończyn, zaburzenia widzenia. Przy bardzo wysokim ciśnieniu - drgawki i zaburzenia świadomości. Organizm, próbując obniżyć ciśnienie, radzi sobie krwawieniem z nosa lub zwiększa produkcję moczu, więc chory oddaje duże jego ilości.

Co robić, gdy ciśnienie skacze niebezpiecznie wysoko?

Przede wszystkim trzeba chorego ułożyć w pozycji półleżącej, z głową uniesioną. Otoczenie powinno być ciche, z dopływem świeżego powietrza. Powiedz cierpiącemu kilka kojących słów - zdenerwowanie jeszcze podnosi ciśnienie. Zapewnij, że wszystko jest w porządku, kontrolujesz sytuację i że zadbasz o niego. Zmierz mu ciśnienie. Jeśli osiągnęło lub przekroczyło 180 mm Hg, spytaj, gdzie są leki na nadciśnienie i podaj je. Wykorzystaj wyjście po nie, by wezwać pogotowie. Należy powiedzieć, jakie wartości ciśnienia ma osoba pod naszą opieką - najlepiej, gdyby tej rozmowy nie słyszała: po co ją denerwować.