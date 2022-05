Roladki Devolay z kurczaka z nadzieniem o smaku maślano-czosnkowym wycofane z Biedronki

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu w Roladkach Devolay z kurczaka, produkowanych przez Konspol Holding Sp. z o.o., bakterii Salmonelli. Danie dostępne było w sieci Biedronka. Producent niezwłocznie po wykryciu zagrożenia poinformował dystrybutora. Obecnie zakażone produkty wycofywane są ze sklepów, gdzie umieszczono także informacje o felernej partii.

Pełna nazwa produktu, w którym wykryto Salmonellę, to Roladki Devolay z kurczaka z nadzieniem o smaku maślano-czosnkowym, numer partii: 109/P1/L4/I. Termin przydatności do spożycia to 7.05.2022 r.

Jak informuje GIS, Jeronimo Martins Polska S.A. zapowiedziało publikację informacji o wycofywanych produktach w swojej witrynie internetowej. Stosowny komunikat nie pojawił się jednak do tej pory ani stronie www, ani w mediach społecznościowych sieci.

Masz te objawy? To może być Salmonella

Zdjęcie Ból brzucha to jeden z objawów zakażenia Salmonellą / 123RF/PICSEL

Osoby, które raczyły się w niedawnym czasie wspomnianymi roladkami, a które zaobserwują u siebie objawy takie jak:

bóle brzucha,

bóle głowy,

wymioty,

biegunka,

podwyższona temperatura ciała,

powinny natychmiast udać się do lekarza. Wymienione objawy mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na przeziębienie, tymczasem są symptomami zatrucia pokarmowego wywoływanego przez pałeczki Salmonelli. Pierwsze objawy mogą wystąpić już po ośmiu godzinach od posiłku. Najczęściej pojawiają się do 24 godzin od spożycia niebezpiecznych bakterii.



Wizyta u lekarza jest niezbędna, gdyż nieleczona Salmonella może doprowadzić do zakażenia narządów wewnętrznych, zapalenia opon mózgowych oraz stawów.



***

