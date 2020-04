Gorączka i ból mięśni to nie zawsze grypa!

1 / 13

Może do maja, może do czerwca. Może wszyscy, a może tylko zdrowi. Może wyłącznie na terenie Polski, a może w całej Europie. Na razie nikt nie wie, ile potrwa epidemia oraz kiedy i dla kogo zniesione zostaną ograniczenia w przemieszczaniu się. Eksperci zgodnie jednak twierdzą, że do „normalności” wracać będziemy powoli i stopniowo. Może się to odbić m.in. na wakacyjnych podróżach. Niewykluczone, że ich katalog ograniczony zostanie do miejsc znajdujących się w granicach naszego kraju.