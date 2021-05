Gwiazdy uwielbiają tę dietę! Okazuje się, że jest bardzo szkodliwa

Post od kilku lat zajmuje zaszczytne wysokie miejsce wśród dietetycznych trendów. Pościmy, by zredukować wagę, oczyścić organizm z toksyn, przyspieszyć metabolizm, wzmocnić odporność, zwiększyć poziom energii i poprawić ogólne samopoczucie. Choć zwolennicy okresowych postów wskazują na szereg prozdrowotnych korzyści, jakie przynieść nam może taki schemat żywienia, specjaliści coraz częściej wyrażają powątpiewanie w jego skuteczność i, co ważniejsze, bezpieczeństwo. A jedną z najpopularniejszych wariacji na temat okresowego postu, obok uwielbianego przez gwiazdy postu przerywanego, czyli intermittent fasting, jest post warzywno-owocowy autorstwa dr Ewy Dąbrowskiej.

Na czym polega dieta dr Dąbrowskiej?

- Dieta ta opiera się na wyłącznym spożywaniu niskoskrobiowych warzyw (korzeniowych, cebulowych, kapustnych, dyniowatych, psiankowatych i liściastych) oraz niskocukrowych owoców (np. jabłek, grejpfrutów, cytryn i jagód) przez okres od kilku dni do kilku tygodni. Jak sama autorka diety pisze na swojej stronie, proponowany przez nią model żywieniowy to nie tylko etap postu warzywno-owocowego, z którym najbardziej jest kojarzona, a koncepcja żywieniowa składająca się z kilku etapów, niosących za sobą stałą zmianę stylu życia - wyjaśnia na blogu "Niekoniecznie dietetycznie" dietetyczka Michalina Mróz.

Najpierw należy odpowiednio przygotować się do postu poprzez rezygnację z używek - kawy, mocnej herbaty, alkoholu i papierosów - oraz wyeliminowanie z jadłospisu mięsa i produktów wywołujących alergie pokarmowe. Kolejnym etapem jest wspomniany warzywno-owocowy post, który należy połączyć z aktywnością fizyczną. Ostatni etap to wyjście z postu, polegające na stopniowym włączaniu do diety pełnowartościowych i bardziej kalorycznych produktów. Jak zaznacza Mróz, dieta ta może w istocie przynieść imponujące rezultaty w kontekście utraty wagi. Błyskawiczne chudnięcie jest jednak skutkiem dużego deficytu kalorycznego, nie zaś magicznych właściwości poszczenia.

Większe ryzyko infekcji, zaburzeń miesiączkowania i zaburzeń odżywiania

- Przede wszystkim dieta dr Dąbrowskiej jest bardzo niskokaloryczna (kaloryczność na poziomie 800 kcal) i niedoborowa m.in. w białko, tłuszcze (szczególnie prozdrowotne kwasy omega-3), witaminy z grupy B, wapń, żelazo, cynk oraz jod. Jej stosowanie może skutkować częstymi bólami głowy, uczuciem osłabienia, czy omdleniami. Przy tak niskokalorycznej diecie chęci na podejmowanie jakiejkolwiek aktywności, nawet tej spontanicznej, są niemalże zerowe.

Faktycznie masa ciała spada, w tym także beztłuszczowa masa ciała, a wraz nią podstawowa przemiana materii. W dużym uproszczeniu metabolizm zwalnia, co zwiększa ryzyko efektu jo-jo po zakończeniu diety. Zamiast promiennej cery, pięknych włosów i paznokci otrzymujemy zwiększone ryzyko infekcji, zaburzenia miesiączkowania w przypadku kobiet, a nawet nieprawidłową relację z jedzeniem - przestrzega dietetyczka.

I dodaje, że jedzenie wyłącznie surowych warzyw i owoców wiąże się z nadmierną podażą błonnika, co w konsekwencji może prowadzić do zmniejszenia przyswajania witamin i składników mineralnych, a także pojawienia się nieprzyjemnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takich jak bóle brzucha, wzdęcia czy biegunki. - Dieta warzywno-owocowa nie uczy prawidłowych nawyków żywieniowych, natomiast pokazuje stereotypowe podejście do diety - węglowodany i tłuszcz to zło, dieta trwa "od do", a żeby osiągnąć wymarzoną sylwetkę trzeba się głodzić - wyrokuje Mróz.

Również w kwestii rzekomo oczyszczającego działania postu warzywno-owocowego ekspertka pozostaje sceptyczna. - Warto podkreślić, że "oczyszczanie" organizmu zachodzi nieustannie poprzez mechanizmy, w które jesteśmy wyposażeni, czyli oddawanie moczu, usuwanie kału, czy pocenie się. Nasze organy świetnie sobie z tym radzą bez konieczności wspomagania w postaci restrykcyjnych diet czy suplementów diety. Innymi słowy: jeśli nie leżysz na Oddziale Toksykologii to bardzo wątpliwe, że potrzebujesz detoksu. Jedyny detoks jaki mogą nam zapewnić tego typu diety to detoks naszego portfela - kwituje Mróz.

