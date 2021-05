Jak alkohol wpływa na szczepienie przeciw Covid-19?

Wraz ze wzrostem liczby szczepionek, przyjmowanych każdego dnia przez tysiące Polaków, wzrosła liczba pytań i wątpliwości. Chcemy wiedzieć jak przygotować się do szczepienia i jak postępować po podaniu szczepionki, by obniżyć ryzyko działań niepożądanych. Coraz częściej pada również pytanie o... alkohol.

Czy można pić przed lub po szczepieniu i czy alkohol może wpływać na działanie szczepionki przeciw Covid-19? Coraz więcej osób zadaje sobie to pytanie, na szczęście nie pozostaje ono bez odpowiedzi. Alkohol obniża odporność organizmu - to fakt, z którym ciężko dyskutować i warto mieć go na uwadze przed przyjęciem szczepionki. Badania wykazały, że osoby sięgające często po alkohol łatwiej i szybciej zapadają na infekcje, a powrót do pełni sił zajmuje im więcej czasu niż pacjentom stroniącym od tego rodzaju używek.



W podobnym tonie wypowiedzieli się ostatnio rosyjscy naukowcy, według których osoby planujące przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19 powinny powstrzymać się od spożycia alkoholu, nawet do dwóch tygodni przed i dwóch tygodni po przyjęciu dawki. Ta wypowiedź wywołała lawinę pytań i wątpliwości - czy faktycznie spożycie alkoholu wpływa na działanie szczepionki?



Brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA) przekonuje i uspokaja, że nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, by picie alkoholu wpływało w jakikolwiek sposób na skuteczność szczepionki przeciw Covid-19. MHRA zachęca jednocześnie, by osoby czekające na szczepienie skonsultowały swoje wątpliwości i obawy z lekarzem. Uspokajające oświadczenia wystosowali również producenci szczepionek, które podawane są Polakom - nie podają oni spożywania alkoholu jako przeciwskazana do szczepienia i nie ostrzegają przed żadnymi skutkami ubocznymi, związanymi z umiarkowanym spożyciem alkoholu zaraz po szczepieniu.

W tym miejscu warto podkreślić słowo "umiarkowane"! Zarówno lekarze jak i naukowcy przypominają bowiem, że kieliszek czerwonego wina lub kufel piwa nie wpłyną na działanie szczepionki przeciw Covid-19 i nie osłabią organizmu w sposób znaczący, problemem jest jednak nadużywanie alkoholu. Osoby nie znające umiaru, regularnie sięgające po spore ilości trunków, powinny przed przyjęciem szczepionki oczyścić organizm i wzmocnić układ immunologiczny. Takie zalecenia dotyczą również nałogowych palaczy - każdy nałóg obciąża bowiem organizm i nawet jeśli nie wpłynie na działanie szczepionki, ma destrukcyjny wpływ na zdrowie. Pamiętajmy o tym, nie tylko przed szczepieniem!