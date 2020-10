Jak bez wyrzeczeń zadbać o sylwetkę? Porady Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr

Psychodietetyczka i autorka bloga „Mama w wielkim mieście” postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat presji związanej z dążeniem do idealnego ciała. „Odejdźmy od marzeń o sylwetce z okładki magazynów dla pań” – apeluje Błażejewska-Stuhr.

Zdjęcie Katarzyna Błażejewska-Stuhr podpowiada, jakie nawyki wdrożyć w życie /Tomasz Urbanek /East News

Dietetyczka podpowiada, jak zdrowo i bez nadmiernych wyrzeczeń zadbać o siebie jesienią, by wzmocnić odporność, zwiększyć witalność i zachować dobre samopoczucie każdego dnia.

Panująca obecnie moda na zdrowy styl życia, choć jest bez wątpienia słuszna, posiada i ciemną stronę. Jest nią obsesja na punkcie idealnego, "fit" ciała, w którą popada coraz więcej kobiet.

Presja związana ze stosowaniem idealnie zbilansowanej diety, przeznaczeniem każdego dnia odpowiedniej ilości czasu na ćwiczenia i bezwzględnego opierania się lenistwu czy kulinarnym pokusom, może przyprawić o ból głowy.

- Trudno jest stanąć pośrodku konieczności dbania o zdrowie i odpuszczenia sobie nieustannego myślenia o tym, co jem, w jakich ilościach, czy już zrobiłam dziś trening, albo jak go wykonać, gdy padam ze zmęczenia - zaznacza na swoim blogu psychodietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Żona Macieja Stuhra wskazuje, iż ową presję potęguje wyidealizowany obraz świata, który obserwujemy na Instagramie i w kolorowych czasopismach.

- Odejdźmy od marzeń o sylwetce z okładki magazynów dla pań. Przestańmy obserwować superpiękne, szczupłe dziewczyny prężące się na Instagramie - nie tędy droga. Nie oszukujmy się. Sportsmenka, która poświęca się zawodowo ćwiczeniom może mieć kaloryfer na brzuchu. Ja go pewnie mieć nigdy nie będę (chociaż chciałabym). Nie oznacza to jednak, że mam sobie odpuścić. Męczący dzień (a więc każdy) kończyć z kieliszkiem wina (nawet czerwonego, bo zdrowe). Oczywiście zadbanie o siebie to podstawa, ale namawiam do szukania złotego środka i głównego celu - apeluje ekspertka.

Dietetyczka podzieliła się listą zdrowych nawyków, które poleca wcielić w życie w październiku, by cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem - nie tylko jesienią, ale przez cały rok. Wzmocnią bowiem naszą odporność, zwiększą witalność i poprawią nastrój.

Wśród wymienionych przez ekspertkę punktów znalazła się sugestia dotycząca regularnego wykonywania badań, suplementowania witaminy D, której brakuje nam o tej porze roku, wypijania w ciągu dnia półtora litra wody i ziołowych naparów oraz zadbania o właściwą higienę snu.

- Wietrz sypialnię, zaciemniaj ją, spróbuj usypiać medytując lub wsłuchując się w odgłosy burzy, zamiast ze świecącym ekranem telefonu czy TV - namawia.