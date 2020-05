Jak działa kurkumina?

Kurkumina jest ulubionym specyfikiem m.in. Blanki Lipińskiej. Wyjaśniamy, jak działa i czy warto zażywać suplementy z jej zawartością.

Zdjęcie Kurkumina działa nie tylko przeciwbólowo, ale i przeciwzapalnie /123RF/PICSEL

Kurkumina to organiczny związek chemiczny z grupy fenoli zawarty w kłączu rośliny zwanej ostryżem długim, ostryżem indyjskim lub po prostu kurkumą. Produkuje się ją w głównie w Indiach i Azji, ale od kilku lat jest łatwo dostępna w Polsce - znajdziemy ją w dużych supermarketach oraz sklepach ze zdrową żywnością.

Ostryż pochodzi z rodziny imbirowatych, dlatego samo kłącze przypomina miniaturowy imbir i jest nieco pikantne w smaku. Po przekrojeniu zobaczymy jednak najważniejszą różnicę: kurkuma ma bardzo intensywny, złoto-pomarańczowy kolor i silne właściwości barwiące.

To dzięki temu od dawna była używana do barwienia tkanin, a także wytwarzania szminek do ust i ziołowych mieszanek do włosów. W ostatnich latach największą karierę robi jednak jako naturalny i niemal cudowny środek na wiele dolegliwości. Ale czy naprawdę ma taką moc?

Już w starożytnej medycynie chińskiej kurkuminę stosowano do łagodzenia dolegliwości żołądkowych i wątrobowych, a także do gojenia ran, ponieważ zabija ona bakterie i grzyby.

Współczesne badania potwierdzają przeciwzapalne działanie zawartego w niej związku, które polega na hamowaniu powstawania białek biorących udział w procesie zapalnym. Związek zawarty w kurkumie działa także na inne białka - te, które są odpowiedzialne za rozwój choroby Alzheimera.

Kurkumina ma też właściwości antyoksydacyjne - udowodniono, że reguluje ona procesy komórkowe, blokując m.in. powstanie stresu oksydacyjnego. Jest to stan, w którym ubocznych produktów przemian metabolicznych jest tak dużo, że organizm nie nadąża z ich detoksykacją oraz naprawianiem szkód. Dodatkowo dzięki kurkuminie wzrasta w komórkach poziom glutationu, czyli kolejnego związku o silnych właściwościach przeciwutleniających.