Czym jest ból głowy?

Bóle głowy są uznawane na całym świecie za jeden z najczęstszych, i wciąż niedostatecznie leczonych, zaburzeń układu nerwowego. Jak mówi Robert Kaniecki, dyrektor University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), "pierwotne bóle głowy wynikają ze zmian biologicznych w mózgu. Należą tu migrenowe, napięciowe i klaserowe bóle głowy".



Migrenie towarzyszyć może szereg innych objawów, takich jak nudności, zaburzenie widzenia, nadwrażliwość na światło, hałas, a nawet dotyk. Kaniecki wyróżnił też wtórne bóle głowy, których przyczyną jest choroba podstawowa lub inny czynnik.

Reklama

Nie ma lepszej rekomendacji, nad to, co zostało sprawdzone na własnej skórze, dlatego warto poznać sposoby neurologów na radzenie sobie z bólem głowy. Wbrew pozorom, pierwszym krokiem nie musi być zażycie środka przeciwbólowego. Więc co? Prześledźmy wszystkie.

Boli cię głowa? Poszukaj cichej przestrzeni

Zdjęcie Zaburzenia widzenia mogą być spowodowane bólem głowy / 123RF/PICSEL

"Gdy boli mnie głowa, staram się odpocząć. Wszystko zależy od pory dnia. Jeśli to tylko możliwe, kładę się. W przypadku migreny - w cichym i ciemnym pokoju" - mówi Faye Begeti, neurolog i neurobiolog z Wielkiej Brytanii.

Boli cię głowa? Rozprosz umysł

Napięty grafik nie zawsze pozwala na sjestę. Nawet najkrótszą. Rami Burstein, profesor anestezjologii i neuronauki z Harvard Medical School, mówi, że "jeśli dopada go ból głowy, a nie może zdrzemnąć się w miejscu pracy, stara się wykorzystać chwilę na jakąś relaksującą czynność. Pomocne może być chodzenie czy czytanie". Warto przekierować uwagę na coś innego.

Ból głowy? Zlokalizuj jego wyzwalacze!

To nie zawsze jest proste zadanie, ale warto szukać przyczyny bólu. Jej znalezienie będzie kluczowe, zarówno dla działań profilaktycznych, jak też radzenia sobie z bólem.

"Większość moich napadów migrenowych wyzwalana jest czynnikami wizualnymi. Czasem pojawiają się, gdy jestem ambiwalentny lub czymś się martwię" - mówi Jan Lewis Branders, dyrektor i założyciel Nashville Neuroscience Group. I dodaje: "wyzwalaczem może być u mnie czerwone wino, dlatego dbam, żeby nie wypić więcej niż kilka uncji".



Zdjęcie Zbyt długi sen także może wywołać ból głowy / 123RF/PICSEL

Częstym wyzwalaczem bólów głowy są zaburzenia snu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, głównym czynnikiem nie jest tu zbyt krótki sen, ale zaburzenia rytmu dobowego. Jak wyjaśnia Begeti - trzymanie się stałego harmonogramu snu-czuwania może okazać się ważniejsze, niż ilość przespanych godzin. I dodaje: "u mnie niezawodnie, w każdą sobotę pojawiał się ból głowy. Teraz wiem, że był wynikiem zbyt długiego snu poprzedniej nocy."

Boli cię głowa? Pamiętaj o nawodnieniu!

Woda jest najlepszym wyborem, gdy pojawia się ból głowy. Każdego rodzaju.



Zdjęcie Nim sięgniemy po leki, warto wypić szklankę....wody! / 123RF/PICSEL

Choć naukowcy nie są pewni dlaczego (istnieje na ten temat wiele teorii), woda jest tanią i bezpieczną metodą, zarówno zapobiegawczą, jak i leczniczą. Jak mówi Kristina Lopez, adiunkt z West Virginia University Rockefeller Neuroscience Institute i specjalistka od bólów głowy: "u mnie ból głowy jest najczęściej sygnałem, że muszę się nawodnić".



Kawa na ból głowy?

Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, kofeina bywa skutecznym antidotum na ból głowy. Dla Jana Lewisa Brandersa filiżanka kawy jest pierwszym krokiem, jaki podejmuje, by pokonać migrenę. Drugim szklanka wody, zażycie leków dopiero trzecim.



Zdjęcie Wbrew obiegowej opinii — kawa pomaga na ból głowy / 123RF/PICSEL

Kofeina powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i ogranicza przepływ krwi do mózgu. Może więc łagodzić ból. Kluczem, jak zawsze, jest umiar. Regularnie spożywana kofeina może przynieść odwrotny skutek. Czasem prowadzi do bólu głowy "z odstawienia", jeśli nagle przestaniesz pielęgnować rytuał raczenia się małą czarną.

Ból głowy? Zmniejsz zjadane porcje!

Małe i częste posiłki to doskonały model żywienia, również dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia bólów głowy. Masz do nich skłonność? Jedz pięć-sześć razy dziennie i nie przejadaj się. Duże wahania cukru we krwi, które pojawiają się u osób jedzących wielkie porcje, raz czy dwa razy dziennie, to wyższe ryzyko migren.

Boli cię głowa? W razie potrzeby, zażyj leki przeciwbólowe

W zależności od natężenia bólu, Faye Begeti zaleca zażywanie leków bez recepty, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub paracetamol. Ogromnie ważne jest przy tym monitorowanie ich ilości. Ograniczenie przyjmowanych leków przeciwbólowych bez recepty do mniej niż 10 dni w miesiącu, jest zdaniem Begeti kluczowe, by nie doprowadzić do bólów spowodowanych ich nadużywaniem.

Przy silnych bólach głowy - zaleca wizytę u neurologa, który może zapisać leki na receptę.

Ból głowy: Niektóre czynniki są poza twoją kontrolą

Nie każdy ból głowy związany jest ze stylem życia i czynnikami środowiskowymi. "Część z nich wynika z uwarunkowań genetycznych. Dziedziczymy je" - mówi Begeti.

Zobacz także:

Chcesz schudnąć lub rzucić palenie? Oto rada eksperta



Jak radzić sobie z przebodźcowaniem?

Co dzieje się z naszym mózgiem podczas seksu?