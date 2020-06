Jak odchudzają się Polacy?

Trudno zliczyć modne diety, które pojawiają się każdego roku. Obecnie wśród Polaków dużym zainteresowaniem cieszą się modne na całym świecie diety ketogeniczna oraz niskowęglowodanowa, do lamusa powoli odchodzą natomiast diety bardzo nisko kaloryczne.

Zdjęcie Polacy coraz mądrzej podchodzą do odchudzania /Picsel /123RF/PICSEL

- Co roku z dietami jest trochę tak, jak z modą, coś innego staje się popularne. Z jednej strony jest to dobre, bo dążymy do znalezienia optymalnego odżywiania, z drugiej strony w kółko powtarzamy te same błędy. Zdecydowana większość diet bazuje na liczeniu i obcinaniu kalorii, zamiast na skupianiu się na wartościach odżywczych - zauważa trenerka i dietetyczka Ania Kolasinska.

Reklama

Jak zauważa ekspertka obecnie na popularności zyskują diety ketogeniczna oraz niskowęglowodanowa, zaznacza, że nie ma większych przeciwskazań do stosowania takiego modelu żywienia, jednak kluczowe jest stopniowe wprowadzanie nowych nawyków żywieniowych.

- Nie ma większych przeciwwskazań do stosowania diety niskowęglowodanowej. To, co jest kluczowe, to stopniowa adaptacja do nowego sposobu odżywiania. Nasz organizm potrzebuje na to zwykle kilku tygodni. Bardzo częstym błędem jest diametralna zmiana diety z dnia na dzień. Większość ludzi nie będzie na to dobrze reagować, ponieważ zwykle pojawiają się bóle głowy, osłabienie, nerwowość. Jest to normalne w procesie adaptacji, ponieważ nasz organizm musi "przestawić się" na nowe, preferowane źródło energii. Czyli z węglowodanów na tłuszcze.

- Na szczęście po kilku tygodniach okazuje się, że zdecydowanie warto było się adaptować. Znaczący wzrost energii, lepsze samopoczucie oraz efekty, np. w postaci większej ilości zrzuconych kilogramów, to tylko kilka z wielu korzyści płynących z diety niskowęglowodanowej - wyjaśnia.