Jak poprawnie myć zęby? Na to warto zwrócić uwagę!

Wydaje się, że każdy dorosły człowiek doskonale wie, jak poprawnie myć zęby. To przecież czynność, którą wykonujemy regularnie - minimum dwa razy dziennie. Długie kolejki do stomatologów, a także opinie specjalistów pokazują, że Polacy nie dbają o higienę jamy ustnej w należyty sposób.

Jak długo myć zęby?

Według stomatologów, aby utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej i zapobiec próchnicy, powinniśmy myć zęby przez minimum dwie minuty. Czas ten może zostać wydłużony, jeśli używamy szczoteczki manualnej. Wówczas bowiem nasze ruchy są znacznie wolniejsze i na dokładne oczyszczenie uzębienia powinnyśmy przeznaczyć nawet cztery minuty.

Ile razy w ciągu dnia powinniśmy myć zęby? Według ekspertów najkorzystniej byłoby, abyśmy robili to po każdym posiłku. Jeśli nie mamy takiej możliwości, ponieważ jesteśmy w miejscu publicznym, warto po jedzeniu przepłukać dyskretnie jamę ustną wodą. To pozwoli oczyścić ją z resztek pokarmu, zagnieżdżonych pomiędzy zębami. Warto pamiętać, że mycie zębów dwa razy dziennie, to absolutne minimum.

Jak prawidłowo myć zęby?

Prawidłowe mycie zębów nie wymaga użycia dużej siły nacisku. Ważniejsza jest technika, jaką stosujemy. Nie powinniśmy dociskać włosia szczoteczki zbyt mocno, ponieważ to może skutkować zmianami w przyzębiu, a także powodować krwawienie dziąseł.

Gdy w szkole uczymy się poprawnie myć zęby, najczęściej słyszymy, by wykonywać okrężne ruchy, którą pozwolą na oczyszczenie całej zębowej. To technika Fones’a, która nie jest zbyt skuteczna w przypadku zębów stałych.

Za jedną z najkorzystniejszych metod mycia zębów uważa się metodę roll, za względu na technikę nazywaną również metodą obrotowo-wymiatająca. Aby ją zastosować, należy ustawić szczoteczkę pod kątem 45 stopni, a następnie poprowadzić ją wzdłuż linii dziąseł, wykonując delikatne ruchu "wymiatające". Dzięki temu resztki pokarmu "zagnieżdżone" w szparach zostaną usunięte.

Pod koniec mycia warto oczyścić również język. W tym celu nie musimy stosować gumowych nakładek, często znajdujących się na odwrocie szczoteczki. Możemy po prostu delikatnie przesunąć włóknami szczoteczki po powierzchni języka. Efekt będzie bardziej zadowalający.

Jak poprawnie myć zęby? Wybór szczoteczki ma znaczenie!

Jeśli mamy taką możliwość, najlepiej zdecydować się na szczoteczkę elektryczną. W trakcie minuty jest ona w stanie wykonać nawet dwa razy więcej ruchów niż człowiek przy pomocy szczoteczki manualnej. Wybór szczoteczki elektrycznej pozwala więc zminimalizować czas szczotkowania do wspomnianych dwóch minut, bez szkody dla uzębienia.

Podczas wyboru szczoteczki manualnej powinniśmy zwrócić uwagę na to, by włókna były odpowiednio miękkie. Dzięki temu nie spowodują uszkodzeń szkliwa oraz będą delikatne dla dziąseł. Nie warto decydować się na szczoteczki mające wszelkiego rodzaju "ulepszacze" w postaci gumowych wypustek pomiędzy włóknami. Są to zbędne dodatki, będące raczej chwytem marketingowym, aniżeli pomocnym rozwiązaniem.



Jak poprawnie myć zęby: wymieniaj szczoteczkę regularnie!

Szczoteczkę manualną lub - w przypadku szczoteczki elektrycznej - końcówkę myjącą powinnyśmy wymieniać co kwartał. Warto jednak obserwować kondycję szczoteczki i na bieżąco oceniać jej stan. Jeśli przed upływem trzech miesięcy zauważymy, że włosie zmieniło kształt, warto zdecydować się na wymianę odpowiednio wcześniej.

Eksperci zaznaczają, że - aby pozbyć się nagromadzonych zarazków - powinnyśmy zmieniać szczoteczkę zawsze po przebytej chorobie.

