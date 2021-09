Dzień Nauczyciela w 2021 roku. Kiedy przypada Dzień Edukacji Narodowej?

Kiedy obchodzimy Dzień Nauczyciela?

Dzień Nauczyciela to święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, a od 1982 roku obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, który dotyczy nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty. W Polsce co roku obchodzone jest 14 października.

Dzień Nauczyciela jest celebrowany w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego ministerstwa oświaty nie tylko w Polsce, ale w Europie. KEN powołano na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku.



Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym?

Dzień Nauczyciela to święto pracowników oświaty, dlatego też to większość uczniów zastanawia się, czy przez to ten dzień będzie dla nich dniem wolnym od zajęć. Okazuje się, że nie mogą liczyć na to, że 14 października zostaną w domach.

Zdjęcie 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela / 123RF/PICSEL

W większości placówek tego dnia organizowane są uroczyste akademie i apele, które mają być wyrazem wdzięczności i ukłonu w stronę pracowników oświaty. Decyzja dotycząca tego, jak będzie wyglądał ten dzień, jest w rękach dyrekcji szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej to czas podziękowań. Za trud wkładany w edukację nauczyciele są obdarowywani drobnymi prezentami w postaci kwiatów lub słodyczy.



Dzień Nauczyciela na świecie

Dzień Nauczyciela nie jest świętem, które jest obchodzone tylko w Polsce. Oczywiście nie w każdym zakątku świata przypada ono 14 października. Poszczególne państwa mają swoje daty, które w głównej mierze są uzależnione od lokalnych wydarzeń.

Na przykład w Albanii Dzień Nauczyciela wypada 7 marca. Data nie jest przypadkowa i odnosi się do powstania pierwszej szkoły świeckiej 7 marca 1887 r. w Korczy.



Zdjęcie 14 października nauczyciele są obdarowywani drobnymi prezentami w postaci kwiatów lub słodyczy / 123RF/PICSEL

Mimo że każdy kraj innego dnia obchodzi święto pracowników oświaty, to 5 października przypada Światowy Dzień Nauczyciela, który upamiętnia rocznicę przyjęcia w 1966 roku "Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli". Święto zostało ustanowione z inicjatywy UNESCO w 1994 roku. W Polsce ten dzień w głównej mierze jest celebrowany przez nauczycieli akademickich.

