Co ma wpływ na wygląd piersi?

Zdrowie Pierwsze objawy menopauzy. Tak poznasz, że to "już" Piersi każdej kobiety są inne. Różnią się rozmiarem i kształtem, co w głównej mierze jest podyktowane czynnikami genetycznymi, a także budową całego ciała. Wszelkie zmiany piersi rozpoczynają się wraz z początkiem okresu dojrzewania i ustępują dopiero podczas menopauzy.

Na pełny, obfity i jędrny biust ma wpływ przede wszystkim ilość tkanki gruczołowej, której najwięcej jest u kobiet w młodym wieku.

Warto podkreślić, że piersi mogą się różnić od siebie rozmiarem. Jedna może być nieco mniejsza od drugiej i jest to zupełnie naturalnym i powszechnym zjawiskiem. Nie można jednak wykluczyć, że zbyt duża dysproporcja jest spowodowana chorobą.

Różnica może być również zauważalna w ich rozstawieniu. Chociaż są położone symetrycznie, to odległość między nimi jest kwestią indywidualną. Warto dodać, że ich rozmiar może się zmieniać w zależności od dnia cyklu miesiączkowego.

Zdjęcie Wraz z wiekiem biust znacznie się obniża, a piesi przestają być jędrne / 123RF/PICSEL

Jak zmieniają się piersi?

Początkowo u nastolatek następuje rozrost tkanki tłuszczowej. Z czasem piersi przyjmują wygląd stożka i wraz z kolejnymi zmianami hormonalnymi przybierają coraz pełniejszy kształt. Główną rolę odgrywa tutaj estrogen, który wpływa na objętość biustu. Następnie do gry dochodzi progesteron, który zaczyna wpływać na piersi zaraz po pierwszej menstruacji. Pełne ukształtowanie się piersi zajmuje kilka lat.

Zmiany pojawiają się także podczas ciąży. To właśnie wtedy piersi zaczynają rosnąć, a ich większy rozmiar utrzymuje się do zakończenia karmienia. Za pełniejszy biust odpowiada przede wszystkim rozrost gruczołów i przewodów mlekowych. Oprócz tego zauważalna jest ciemniejsza barwa brodawek sutkowych.

Nie da się ukryć, że dojrzałe panie, które mają za sobą menopauzę, zauważają zmiany w wyglądzie biustu. Przyczyn można szukać nie tylko w wieku, ale także hormonach. Biust znacznie się obniża, a piesi przestają być jędrne. Spowodowane jest to głównie osłabieniem mięśni i więzadeł.

Poza tym zmieniają się proporcje między tkanką gruczołową a tłuszczową. Tej pierwszej jest wówczas znacznie mniej niż u młodych kobiet, co w konsekwencji prowadzi do zmian w strukturze. Przestaje być zwarta, a biust zaczyna opadać. Traci elastyczność oraz sprężystość.

Zdjęcie Obserwacja i samobadanie to istotne elementy profilaktyki raka piersi / 123RF/PICSEL

Jakich zmian piersi nie należy ignorować?

Jak już wspomniano wyżej, kształt i rozmiar piersi ulega zmianom m.in. podczas dojrzewania, ciąży oraz menopauzy. Są one naturalne i mają biologiczne podstawy, a więc nie powinny być powodem do niepokoju. Występują jednak takie zmiany w obrębie piersi, których ignorować nie można. Wszystko przez to, że mogą oznaczać rozwijający się nowotwór.

Mowa tu o takich objawach jak wyczuwalne zgrubienie bądź guzek, widoczne wgłębienie oraz zaczerwienienie, a także zrogowacenie sutka. Poza tym nie można bagatelizować wklęśniętej brodawki, "pomarańczowej skórki", nabrzmiałej żyły na piersi, wycieku płynu oraz owrzodzonej skóry. Sygnałem ostrzegawczym może być również zmiana kształtu piersi bez żadnej przyczyny.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór na całym świecie. Rocznie zabija tysiące Polek. W związku z tym każda niepokojąca zmiana w obrębie biustu powinna zostać skonsultowana z lekarzem. O tej podstępnej chorobie nie świadczy wyłącznie guz. Jej objawy można zobaczyć gołym okiem. Warto więc pamiętać o regularnej obserwacji, samobadaniu oraz wykonywaniu USG raz w roku.

