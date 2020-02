​Jak skutecznie przyspieszyć swój metabolizm? Radzi dietetyk kliniczny

Metabolizm każdego człowieka jest inny, jak indywidualny kod spalania. Choć czasem wydajemy się wobec niego bezradni, można dokonać kilku zmian, które rozruszają rozleniwioną maszynę.

Zdjęcie Nawet leżąc wygodnie na kanapie potrzebujemy energii! /123RF/PICSEL

Większość energii, którą zużywamy w ciągu dnia, wykorzystywana jest na zaspokojenie podstawowych funkcji organizmu. Po tę energię chętnie sięga mózg, myślenie również wymaga energii - oddychanie, pompowanie krwi. Zatem nawet leżąc wygodnie na kanapie potrzebujemy energii.

Dlaczego zatem niektórzy spalają kalorie szybciej niż inni?

- To, ile energii spalimy dziennie, zależy głównie od proporcji mięśni w ciele. Mięśnie spalają więcej energii niż tłuszcz, nawet w spoczynku. Zatem im więcej mamy mięśni w stosunku do tłuszczu, tym wyższe mamy spalanie - tłumaczy w swojej książce "Jedzenie, mity i nauka", dietetyk kliniczny Frida Duell. Zatem jednym ze sposobów na podkręcenie metabolizmu jest zbudowanie mocnej i silnej masy mięśniowej.

Dodaje, że na metabolizm wpływa również aktywność fizyczna i oczywiście dieta złożona z produktów, których strawienie jest dla organizmu wysiłkiem energetycznym. Przykład?

- Jedzenie dużej ilości surowego pokarmu wymaga zużycia więcej energii niż jedzenie podgrzanego, przyrządzonego posiłku, a zużycie kalorii na ten cel waha się między 100 a 800 kalorii na dzień. Pozostała ilość energii zużywana jest przez aktywność fizyczną, zarówno tę niezbędną do życia, jak i związaną z ćwiczeniami. Ale przez same ćwiczenia spalasz stosunkowo niewiele kalorii; jeśli biegasz prze 20 minut, spalasz mniej więcej dwa ciasteczka z czekoladą. I to oczywiście jest dobre, ale nie najważniejsze. Najważniejsze są korzyści dla serca, kondycji, pamięci i snu - wskazuje ekspert.

Dodaje również, że w metabolizmie może mieć również swój udział flora bakteryjna.

- Dwie osoby z indywidualnym składem flory jelitowej mogą z tego samego materiału pozyskać inną ilość energii, co w efekcie spowodować różnice w ich wadze - wskazuje dietetyk.

Aby przyspieszyć spalanie, najważniejsze jest rozbudowanie mięśni i spożywanie większej ilość surowych produktów: "na przykład warzyw, nad którymi jelita muszą bardziej popracować. Dzięki temu bakterie jelitowe dobrze się poczują".

