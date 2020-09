Jak wpleść czosnek do jadłospisu?

O zaletach czosnku chyba nie trzeba już nikogo przekonywać. Przez wieki zaskarbił sobie miano antybiotyku z natury. Ma niekwestionowane atuty, a jednak warto pamiętać, by spożywać go z umiarem i nie zafundować sobie kłopotów trawiennych. Dziś kilka naszych pomysłów na czosnek w jesiennym menu.

Zdjęcie Bruscetta z pomidorami i czosnkiem smakuje wyjątkowo /123RF/PICSEL

Zmienna, jesienna aura wymaga byśmy szczególnie zadbali teraz o odporność. Najskuteczniejszą metodą jest mądra, zbilansowana dieta, regularne posiłki i aktywność fizyczna. Na jesiennych talerzach warto zrobić miejsce dla czosnku.

Warzywo cenne odżywczo i leczniczo - działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Najlepiej włączyć je do codziennej diety w małych porcjach, wtedy zyskamy najwięcej.



Czosnku nie warto jadać w nadmiarze, bo jest ciężkostrawny: może nadmiernie podrażnić śluzówki żołądka i sprowokować sensacje trawienne. Jest bezwzględnie przeciwwskazany przy ostrym nieżycie żołądka i jelit. Jeśli cię to nie dotyczy, zjedz jeden ząbek czosnku do kolacji - to dawka optymalna.



Neutralizujemy aromat czosnku



Wiele osób rezygnuje z czosnku z uwagi na jego wyjątkowo silny aromat. Mamy kilka sprawdzonych sposobów, byś jedząc czosnek mógł oddychać pełną piersią. Po posiłku, w którym był czosnek warto zjeść jabłko, kilka gałązek natki pietruszki albo rozgryźć w zębach 2-3 ziarna kawy. To pozwoli pozbyć się niechcianej czosnkowej woni.



Jak serwować czosnek?



Najkorzystniejszy leczniczo będzie spożywany regularnie, w małych ilościach i na surowo. Nawet jeśli dodajemy go do dania, które wymaga obróbki termicznej nic nie stoi na przeszkodzie, by drobno pokrojony czosnek dosypać dopiero przy stole, przed jedzeniem.



Dziś 10 pomysłów na czosnek:

1. Bruscetta z pomidorami i czosnkiem.



2. Sałatka z szynką parmeńską, rukolą, zielonymi oliwkami, jabłkiem i czosnkiem.



3. Świeżo wyciskany sok z marchwi, jabłka i cytryny z dodatkiem czosnku.



4. Pesto pietruszkowe w czosnkiem.



5. Kanapki z serem kozim, pomidorkami koktajlowymi i czosnkiem.



6. Jajka w koszulkach serwowane z grzankami, drobno posikana natką i czosnkiem.



7. Świeży czosnek jako dodatek do duszonych i smażonych mięs.



8. Pstrąg na parze serwowany z puree ziemniaczanym i świeżym czosnkiem.



9. Surówka z marchwi, selera korzeniowego i czosnku.



10. Czosnek jako dodatek do typowych dań kuchni polskiej, takich jak: pierogi czy bigos.



Pamiętaj, nie musisz go wcale gotować. Wystarczy drobniuteńko posiekać i postawić na stole, niech każdy doda odrobinę do swojej porcji. Cieszcie się wspólnym posiłkiem i zdrową jesienią.



Ewa Koza, mamsmak.com