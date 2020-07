Jaki chleb jest najzdrowszy?

Większości z nas trudno jest wyobrazić sobie śniadanie bez pieczywa. Jako coraz bardziej świadomi konsumenci wiemy już dobrze, że bochenek bochenkowi nierówny. Jaki chleb wybierać, by jeść zdrowo?

Zdjęcie Nie daj się nabrać na sprytne sztuczki producentów /123RF/PICSEL

Coraz częściej rezygnujemy z białego pieczywa na rzecz zdrowszego, ciemnego. Nie zawsze mamy świadomość, że ten ciemny chleb ze sklepowej półki również może być wypiekany z mąki pszennej, jednak zabarwiono go karmelem. Aby nie dać się zwieść należy uważnie czytać etykiety. Prawdziwy chleb razowy różni się od barwionego też wagą i konsystencją. Jest cięższy oraz bardziej zwarty.

Czasem haczyk tkwi w nazwie wyrobu. Pieczywo wieloziarniste? Można uznać, że jeżeli zawiera wiele ziaren, jak sama nazwa wskazuje, to jest wartościowym produktem, który powinien znaleźć się w naszej diecie. Otóż nie jest to takie proste. Chleb z taką etykietą nierzadko powstaje przede wszystkim z białej mąki, zwróćmy uwagę, czy przypadkiem nie znajduje się ona na pierwszym miejscu w jego składzie. Powinniśmy wybierać ten "pełnoziarnisty" - wypiekany jest z całych ziaren mielonych na mąkę.



Osobom, które dobrze tolerują gluten poleca się chleb razowy żytni na naturalnym zakwasie, chleb orkiszowy (nieco "lżejszy" od poprzednika i przez to lepiej tolerowany przez wielu konsumentów), lub graham. Ci, którzy unikają glutenu mogą piec domowy chleb w zwykłym piekarniku. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ tym sposobem będą mieć pewność, co znajduje się w składzie wypieku. Do tego celu można wybrać gotową mieszankę mąk bezglutenowych (ryżowej, gryczanej, z tapioki, kukurydzianej) lub zrobić ją samodzielnie.