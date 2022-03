Jakie produkty najbardziej szkodzą naszej śledzionie?

Zdrowie

Dołącz do nas:

Warto dbać o zdrowie - z tym zgodzi się każdy! Z pewnością warto również otoczyć opieką każdy z naszych organów z osobna. Dziś przedstawiamy sposoby, by zadbać o dobrą kondycję naszej śledziony. Choć nie jest ona organem niezbędnym do życia, to odpowiada za ważny proces usuwania starzejących się krwinek z naszego organizmu.

Zdjęcie Według medycyny chińskiej pomidory nie służą śledzionie / 123RF/PICSEL