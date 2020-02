Jarzębina: Dla wzmocnienia sił witalnych

Suszone owoce jarzębiny to doskonała alternatywa dla syntetycznych witamin i minerałów, którymi wielu z nas zwykło wzmacniać system immunologiczny, zwłaszcza na progu wiosny, gdy o świeże warzywa i owoce najtrudniej. Dlaczego owoce jarzębiny są lepsze od preparatów farmaceutycznych?

Zdjęcie Jarzębina nadaje się do spożycia jedynie w postaci suszonych owoców /123RF/PICSEL

Witaminy i sole mineralne są nam niezbędne dla zdrowia i optymalnego funkcjonowania każdej komórki. Muszą być dostarczane z codziennym pożywieniem, ponieważ organizm nie potrafi wytwarzać większości tych związków, ani dłużej ich gromadzić.



Jeśli mamy niedobory witamin, znacząco słabną siły obronne organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Rośnie podatność na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze. Z kolei składniki mineralne regulują wiele procesów zachodzących w komórkach. Ich niedostateczna ilość może powodować poważne zaburzenia, zakłócając pracę narządów, układów i przebieg wielu procesów życiowych.



Naturalne czy syntetyczne?



Zima i przedwiośnie to najtrudniejszy czas dla naszego systemu immunologicznego. Organizm jest zmęczony niedoborami światła słonecznego, a dostęp do świeżych warzyw i owoców w tych miesiącach jest najtrudniejszy. Z tego powodu wiele osób uzupełnia dietę syntetycznymi preparatami zawierającymi witaminy i sole mineralne. Żaden jednak lek ani suplement diety nie zastąpi naturalnych produktów wysokoodżywczych.



Ludzki organizm zdecydowanie lepiej radzi sobie bowiem z przyswajaniem składników odżywczych z produktów roślinnych niż z preparatów syntetycznych.

Na przykład naturalna witamina C jest aż do pięciu razy bardziej skuteczna od syntetycznej, ponieważ towarzyszą jej takie związki jak flawonoidy i kwasy organiczne, które chronią tę wyjątkowo ulotną witaminę przed zbyt szybkim rozkładem. Dzięki nim lepiej się wchłania z przewodu pokarmowego, a tym samym szybciej osiąga i dłużej utrzymuje niezbędne stężenie w organizmie.



Jarzębina - tylko suszona



Jarząb pospolity, potocznie nazywany jarzębiną, jest cenioną rośliną ozdobną, ale również leczniczą. Dostarcza owoców, które zbiera się w pełni dojrzałe, najlepiej od września do końca października. Dobrze, by zbiór odbył się po pierwszych przymrozkach, gdyż przemarznięte owoce tracą swój cierpki smak. Jarzębina nadaje się do spożycia jedynie w postaci suszonych owoców. Świeży surowiec może powodować wymioty i biegunkę, ponieważ zawiera kwas parasorbowy. Związek ten ulega rozkładowi w procesie suszenia.

Działanie lecznicze



Ze względu na zawartość znacznych ilości witaminy C i prowitaminy A jarzębina zaskarbiła sobie ważne miejsce wśród produktów rekomendowanych przez fitoterapeutów. Zwolennicy medycyny naturalnej podkreślają jej działanie przeciwzapalne i łagodzące dla śluzówek przewodu pokarmowego.



Jarzębina jest polecana przy osłabieniu nerek (ma działanie moczopędne), przy zaburzeniach metabolicznych i kłopotach z nadmiernie pobudzoną perystaltyką jelit (ma lekko zapierające działanie). Ziołolecznictwo wykorzystuje suszone owoce jarzębiny, przede wszystkim, jako dodatek do mieszanek roślinnych, zalecanych przy obniżonej odporności, awitaminozie, szkorbucie i ogólnym osłabieniu organizmu. Korzystajmy z tego, co oferuje natura.



Ewa Koza, mamsmak.com