​Jedz owoce jagodowe! Są jednymi z najzdrowszych owoców

Owoce jagodowe to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Warto po nie sięgać, nie tylko dlatego, że są smaczne. Przede wszystkim mają wyjątkowo silną moc prewencji przed bardzo wieloma chorobami.

- Owoce jagodowe chronią przed wieloma dolegliwościami. Z medycznego punktu widzenia są potęgą. W sporcie poprawiają wydolność, zmniejszają uszkodzenia mięśni. Tych badań jest wiele, pokazują, że jeśli sportowiec spożywa filiżankę owoców jagodowych, szybciej się regeneruje. Owoce jagodowe spożywane dwa razy w tygodniu fantastycznie poprawiają pracę mózgu, zapobiegają chorobom neurodegeneracyjnym - wylicza prof. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Truskawka, malina, borówka, porzeczka czarna, aronia - to prawdziwe witaminowe bomby. Aronia ma wyższy poziom przeciwutleniaczy i antocyjanów niż żurawina, jagody, winogrona i większość innych owoców. A badania wykazały, że przeciwutleniacze pomagają zmniejszyć ryzyko raka, chorób serca, stanów zapalnych, cukrzycy, infekcji bakteryjnych i chorób neurologicznych. Zawiera również witaminę C, witaminy z grupy B, witaminę E oraz bioflawonoidy poprawiające wchłanianie i działanie witaminy C. Równie cenne są mikroelementy: wapń, żelazo.

Owoce jagodowe są dobrym źródłem błonnika, w tym błonnika rozpuszczalnego. Badania pokazują, że jego spożywanie przyczynia się do zmniejszenia głodu i zwiększenia uczucia sytości, co znacznie ułatwia kontrolowanie masy ciała.

Owoce jagodowe są mało kaloryczne i wyjątkowo pożywne. Mają silne działanie przeciwzapalne. Oprócz dużej zawartości przeciwutleniaczy zawierają również witaminy i minerały. Zwłaszcza truskawki są bogate w witaminę C. Z wyjątkiem witaminy C wszystkie jagody są dość podobne pod względem zawartości witamin i minerałów.

To również idealny pokarm dla skóry. Zawarte w owocach jagodowych przeciwutleniacze (m.in. kwas elagowy) pomagają zapobiegać szkodliwemu działaniu wolnych rodników, jednej z głównych przyczyn uszkodzeń skóry.

