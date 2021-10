Jest na diecie składającej się prawie w całości z surowego mięsa

39-latek od trzech lat je surowe mięso

39-letni mężczyzna po tym, jak dowiedział się o potencjalnych korzyściach płynących z jedzenia surowego mięsa, przeszedł na dietę, która w większości się z niego składa. Weston Rowe jest zdania, że dzięki temu ma więcej energii, a wcześniejsza dieta była powodem ciągłego zmęczenia.



Codziennie spożywa takie pokarmy jak surowa wołowina, surowy kurczak i podroby. Produkty pozyskuje z lokalnych gospodarstw.



Mogę powiedzieć, że w tej chwili w 99 proc. jem świeże, surowe mięso i nigdy nie byłem chory i nigdy nie czułem się źle z powodu mojej diety.

Mężczyzna odrzucił przetworzoną żywność i spożywa m.in. produkty mleczne, surowe mięso oraz jajka od lokalnych dostawców. Wyznał, że tygodniowo na jedzenie wydaje 140 dolarów. Nie uważa, by było to za dużo.



Z mojego punktu widzenia jest to uczciwa kwota, którą trzeba zapłacić, aby jeść najlepsze i najbardziej pożywne jedzenie na świecie. Właściwie jest równa kwocie, którą kiedyś wydawałem na śmieciowe jedzenie.

Jak wygląda mięsna dieta?

Mężczyzna zazwyczaj je dwa lub trzy posiłki dziennie. Do ulubionych mięs Westona należy m.in. surowa wołowina, wątróbka z kurczaka i owcze mózgi.

39-latek czasami decyduje się pominąć śniadanie, jeśli jednak odczuwa silny głód, to stawia na trzy lub cztery surowe jajka i owoce, które są raczej rzadkością w jego diecie. Weston Rowe podczas przygotowywania posiłków unika przypraw.



Na lunch spożywa prawie pół kilograma surowego mięsa z masłem. Do tego ponownie sięga po surowe jajka i owoce. Na obiad wybiera to samo, jedynie czasami decyduje się dodatkowo na gotowane ziemniaki.



39-latek wyznał, że czasami je czwarty posiłek w nocy. Zazwyczaj wybiera domowe lody zrobione ze świeżej śmietany, mleka, jajek i miodu.

Wątroba z kurczaka ma prawdopodobnie najlepszy smak ze wszystkich wątróbek, które do tej pory wypróbowałem i zawsze czekam z niecierpliwością, kiedy mam to na lunch lub obiad.

Kontrowersyjna dieta

Mężczyzna postanowił zmienić dietę, gdy odczuł, że jego organizm tego potrzebuje. W wieku 35 lat przeszedł na dietę opartą na gotowanym mięsie. Wyznał, że czuł się świetnie, jednak już po kilku tygodniach postanowił przerzucić się na surowe mięso.



Mimo że mężczyzna zaznacza, że spożywanie surowego mięsa wywarło pozytywny wpływ na jego zdrowie i samopoczucie, to lekarze mają jednak pewne uwagi.



Największe kontrowersje wywołuje spożywanie surowego kurczaka. Zdaniem ekspertów istnieje ryzyko zatrucia salmonellą. Weston Rowe uważa, że w sumie zjadł już kilkadziesiąt kilogramów surowego kurczaka i nigdy nie czuł się po nim źle.



Mężczyzna dzieli się swoimi nawykami żywieniowymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyznał, że mierzy się z negatywnymi komentarzami, jednak osoby z jego bliskiego otoczenia wspierają go i akceptują jego decyzje dotyczące diety.

