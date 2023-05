Jesz szparagi? Mogą mieć przykry skutek uboczny

Zdrowie

Szparagi to wiosenne warzywa, które kocha wielu Polaków. O ich pozytywnym wpływie na zdrowie mówiono wiele, co może być kolejnym powodem (poza smakiem), dla którego wielu z nas po nie sięga. Jednak częste jedzenie szparagów może mieć też przykry skutek uboczny - dla niektórych wyjątkowo trudny do zaakceptowania.

Zdjęcie Jak szparagi wpływają na organizm? / 123RF/PICSEL