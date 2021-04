Nie jest tajemnicą, że długotrwały stres działa wyniszczająco na organizm. Prócz psychicznych dolegliwości w postaci lęku, huśtawki nastrojów, drażliwości i skłonności do agresji, może on wywoływać szereg fizycznych objawów, a nawet prowadzić do poważnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Uczeni odkryli tymczasem niecodzienne lekarstwo dla zestresowanych. W celu ograniczenia ryzyka udaru, zakrzepicy i zawału serca, polecają oni pić kakao.

Zdjęcie Flawanole znajdujące się w kakao maja bardzo pozytywny wpływ na serce i cały układ sercowo-naczyniowy /123RF/PICSEL

Eksperci alarmują, że stresujący tryb życia bywa przyczyną wielu groźnych dla zdrowia i życia chorób. Nie dziwi zatem, że jednym z kluczowych zaleceń, jakie kierują oni pod adresem osób borykających się z bezsennością, migrenowymi bólami głowy, depresją, nadwagą czy chronicznym zmęczeniem, jest właśnie ograniczenie ekspozycji na wywołujące stres bodźce. W skrajnych przypadkach długotrwały stres może doprowadzić do poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego, zwiększając ryzyko wystąpienia udaru, zakrzepicy i zawału serca. Jak temu przeciwdziałać? Uczeni znaleźli odpowiedź.

Zespół naukowców z University of Birmingham w Wielkiej Brytanii postanowił przyjrzeć się korelacji między spożywaniem obecnych w kakao organicznych związków zwanych flawanolami i reakcją organizmu na stres. W tym celu badacze przeprowadzili eksperyment z udziałem grupy zdrowych mężczyzn, którzy w ciągu ośmiu minut mieli wykonać trudne zadanie generujące stres. Półtorej godziny przed ukończeniem owego zadania otrzymali oni do wypicia kakaowy napój. Naukowcy zmierzyli przepływ krwi w przedramieniu oraz aktywność układu krążenia - zarówno wówczas, gdy uczestnicy byli opanowani, jak i w chwili odczuwania stresu.

Uczeni odkryli, że u badanych, którzy wypili wcześniej kakao, funkcje naczyń krwionośnych zostały w znacznie mniejszym stopniu upośledzone na skutek stresu. Ponadto odnotowano u nich sprawniejszy przepływ krwi. "Flawanole znajdujące się w kakao maja bardzo pozytywny wpływ na serce i cały układ sercowo-naczyniowy. Wyniki naszego badania są tym istotniejsze, iż osoby cierpiące na schorzenia kardiologiczne wykazują znacznie poważniejszą reakcję na stres" - komentuje dr Catarina Rendeiro, główna autorka badania.

Uczona zaznacza, że odkrycie to może pomóc w zapobieganiu groźnym dla zdrowia i życia chorobom. Uwzględniając w jadłospisie odpowiednie pokarmy znacząco zmniejszymy bowiem ryzyko udaru, zakrzepicy i zawału serca.

"Warto wzbogacić codzienną dietę nie tylko o nieprzetworzone kakao, ale także bogate we flawanole owoce i warzywa: jabłka, czarne winogrona, jeżyny, wiśnie, maliny, gruszki i rośliny strączkowe. Substancje te znajdziemy także w zielonej herbacie" - podpowiada dr Rendeiro.

