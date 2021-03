Kobiety są znacznie bardziej narażone na demencję niż mężczyźni. Powód?

Związany z wiekiem spadek zdolności poznawczych znacznie częściej i mocniej dotyka kobiety niż mężczyzn, panie są też bardziej narażone na demencję. Takie wnioski płyną z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Michigan. Zła wiadomość jest też taka, że u kobiet sygnały świadczące o demencji często pojawiają się później, gdy choroba jest już w bardziej zaawansowanym stadium.

Dane dotyczące zapadalności na demencję są optymistyczne, bo wyraźnie wskazują, że w ciągu ostatnich 25 lat wyraźnie zmniejszyła się liczba osób, których dotyka ta choroba. Na tym jednak powody do radości się kończą, przynajmniej jeśli chodzi o kobiety. Jak bowiem udowodnili w swoim raporcie naukowcy z University of Michigan, ten spadek liczby chorych na demencję jest bardziej widoczny wśród mężczyzn.



Wynika to z także z tego, że u kobiet ryzyko wystąpienia tego schorzenia jest wyższe. Badacze tłumaczą to uwarunkowaniami biologicznymi.



Otóż kobiety mają większe rezerwy poznawcze. Dzięki temu dłużej zachowują prawidłowe funkcje poznawcze, mimo narastania zmian w mózgu związanych np. z chorobą Alzheimera. Jednocześnie te wyższe rezerwy "maskują" pewne symptomy choroby, co zwykle znacznie opóźnia wystąpienie objawów we wczesnych stadiach demencji. A co za tym idzie później stawiana jest diagnoza.



Potwierdzają to najnowsze badania, przeprowadzone na ponad 26 tysiącach osób.



"Wyniki naszego badania wskazują, że kobiety mają większą rezerwę poznawczą, ale w porównaniu do mężczyzn szybciej pogarszają się ich zdolności poznawcze w późniejszym życiu" - napisali naukowcy z University of Michigan w artykule opublikowanym w czasopiśmie "JAMA Network Open". "Badania wskazują, że kobiety są narażone na ryzyko późniejszego wykrywania pogorszenia funkcji poznawczych, przy jednoczesnym większym ich spadku, co wskazuje na wyższe ryzyko demencji i niepełnosprawności".

Badanie przeprowadził zespół naukowców pod kierownictwem Deborah Levine, ekspertki ds. chorób przewlekłych. Żadna spośród 26 088 biorących w badaniu osób nie miała wcześniejszej udaru lub demencji, co mogłoby wpłynąć na tempo spadku funkcji poznawczych. Naukowcy odkryli, że w czasie pierwszej oceny funkcji poznawczych kobiety miały średnio znacznie wyższe wyniki m.in. w zakresie funkcji wykonawczych i pamięci niż badani mężczyźni.

Jednak kolejne badania i analizy wykazały znaczące pogorszenie funkcji poznawczych u kobiet. To bardzo istotna wskazówka dla lekarzy i opiekunów. "Fakt, że kobiety miały wyższe początkowe wyniki sugeruje, że lekarze mogą nie zaobserwować znacznego spadku funkcji poznawczych u kobiet, dopóki nie wystąpią znaczące objawy upośledzenie" - stwierdzili autorzy badania.

