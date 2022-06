Sezon na truskawki rozpoczął się na początku czerwca i trwa w najlepsze. W sklepach spożywczych, warzywniakach i na targach półki aż uginają się od tych soczystych, czerwonych owoców. Truskawki to idealna przekąska w ciepłe dni. Możemy dodawać je do wypieków i przystrajać nimi gofry. Stanowią urozmaicenie porannej owsianki i doskonale komponują się z innymi owocami w zdrowym smoothie.

Polacy kochają truskawki. Według "Narodowego badania konsumpcji warzyw i owoców" zrealizowanego przez Kantar w 2019 roku aż 65 proc. ankietowanych czeka na te sezonowe owoce ze zniecierpliwieniem i utęsknieniem. Truskawki są pyszne i niskokaloryczne - 100 g to jedynie 32 kcal. W związku z tym bez obaw o figurę mogą sięgać po nie osoby będące na diecie odchudzającej. Truskawki zawierają także substancje odżywcze - witaminy i minerały - ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jakie?

Reklama

Zobacz również: Jak rozpoznać polską truskawkę? Kluczowa jest jedna rzecz

Truskawki: właściwości. To pyszna bomba witaminowa

Truskawki są źródłem wielu substancji i związków, które korzystnie wpływają na pracę organizmu. W 100 g tych sezonowych owoców znajduje się aż 60 mg witaminy C. To porcja, która pokrywa dzienne zapotrzebowanie dla osoby dorosłej. Truskawki zawierają też witaminy A i E, a także witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6). Jedząc je, dostarczamy do organizmu między innymi: potas, fosfor, magnez, wapń i żelazo.

Truskawki są również cennym źródłem błonnika pokarmowego, który przyspiesza perystaltykę jelit i wpływa na obniżenie poziomu "złego" cholesterolu LDL, jednocześnie "czyszcząc" krew. Błonnik podtrzymuje uczucie sytości, reguluje trawienie i przyspiesza przemianę materii, sprzyjając odchudzaniu.

Zdjęcie Bita śmietana i truskawki to duet idealny? / 123RF/PICSEL

Dodatkowo truskawki są żółciopęde (zwiększają produkcję żółci) i moczopędne, ponieważ składają się głównie z wody. Zawierają kwas foliowy, który reguluje rozwój i funkcjonowanie niemal wszystkich komórek, a także uczestniczy w tworzeniu czerwonych krwinek.

Jakie jeszcze dobroczynne związki znajdują się w truskawkach? Przede wszystkim kwercetyna i bromelina. Pierwsza substancja zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy. Kwercetynie przypisuje się także działanie antynowotworowe. Z kolei bromelina ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, a także oczyszcza organizm z zalegających w nim toksyn, jednocześnie odtruwając go od wewnątrz.

Ze względu na bogactwo substancji odżywczych, regularne spożywanie truskawek jest niezwykle zdrowe. Należy jednak pamiętać, że truskawki nie każdemu służą. Eksperci ostrzegają, że niektóre zawarte w tych soczystych, sezonowych owocach związki mogą niekorzystnie wpływać na pacjentów cierpiących na konkretne dolegliwości. Kto powinien ograniczyć spożywanie truskawek?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Aromatyczne truskawki. Smakowite i odżywcze owoce Interia.tv

Zobacz również: Prosty trik na przedłużenie świeżości truskawek

Kto nie powinien jeść truskawek?

Niestety, nie wszyscy latem mogą cieszyć się intensywnym smakiem truskawek. Niektóre osoby w trosce o zdrowie powinny wykluczyć je z diety. Do tej grupy należą przede wszystkim alergicy, uczuleni na białka występujące w tych owocach. Truskawki to jedne z najbardziej alergennych owoców - należy więc na nie szczególnie uważać. Alergia na truskawki często dotyczy dzieci, ale może występować także u osób dorosłych. Podstawowe objawy, które świadczą o uczuleniu to:



mrowienie lub swędzenie jamy ustnej,

obrzęk i opuchlizna,

skurcz dróg oddechowych,

dolegliwości jelitowe (bóle brzucha, wymioty, biegunki),

dolegliwości skórne (wysypki, pokrzywki).

Truskawek powinny unikać także osoby uczulone na salicylany, a więc organiczne związki chemiczne soli i estrów kwasu salicylowego. W ich przypadku zjedzenie truskawek jest szczególnie groźne i może doprowadzić między innymi do: zaburzenia czynności wątroby lub nerek, zaburzenia układu krwionośnego, objawiającego się między innymi wylewem krwi do mózgu.

Zdjęcie Alergia na truskawki często dotyczy dzieci, ale może występować także u osób dorosłych / 123RF/PICSEL

Jednak nie tylko osoby uczulone powinny unikać truskawek. Te owoce mogą podrażniać błonę śluzową jelit - wszystko przez niewielkie pestki, które zawierają. Na truskawki powinni więc uważać pacjenci cierpiący na zespół jelita drażliwego oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Te owoce nie sprzyjają także osobom leczącym refluks żołądkowo-jelitowy.

Truskawki w nadmiarze szkodzą także osobom stosującym beta-blokery (substancje lecznicze, które blokują receptory beta-adrenergiczne w organizmie). Popularne owoce są bogate w potas, a osoby zażywające te leki powinny unikać produktów, będącym źródłem tego pierwiastka.

Truskawki a pestycydy? Owoce wybieraj odpowiedzialnie!

Jednak nie tylko osoby cierpiące na konkretne dolegliwości powinny uważać na truskawki. Niestety, te pyszne i soczyste owoce od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w niechlubnym zestawieniu najbardziej zanieczyszczonych pestycydami roślin.

W truskawkach nierzadko występuje boskalid, a więc substancja chemiczna, stosowana w celu zwalczania i zapobiegania grzybom, a także karbendazym i pyraklostrobina (działające podobnie). Te chemiczne substancje w przypadku osób szczególnie wrażliwych mogą powodować dolegliwości żołądkowe - wymioty, biegunki, bóle brzucha. Z kolei kumulowane w organizmie przez lata bywają przyczyną rozwoju groźnych chorób i przykrych dolegliwości (w tym problemów z płodnością).

Aby mieć pewność, że truskawki, które spożywamy jako deser w letnie popołudnia są pełne witamin i minerałów, a nie grzybobójczych substancji chemicznych, wybierajmy owoce z pewnego źródła.

Zdjęcie Osoby z wrażliwymi jelitami powinny uważać z jedzeniem truskawek / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Katarzyna Bosacka zdradziła, ile płaci za truskawki. Fani nie wierzą!