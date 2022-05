- Witajcie po weekendzie, jak się macie? W Warszawie dzisiaj słonecznie, na bazarkach pojawiają się już polskie truskawki. Co prawda jak na razie spod folii, ale zawsze krajowe. Mnie udało się znaleźć w cenie 13 zł za 1 kg. A ile u Was kosztuje 1 kg truskawek? Sezon na truskawki zaczyna się na początku czerwca i trwa do około początku/połowy lipca, więc jest tak naprawdę dopiero przed nami. Miejmy nadzieję, że ceny będą na tyle przystępne, żeby można było najeść się ich na zapas, „na cały rok”