Kupujesz nabiał? Na tę jedną rzecz koniecznie zwróć uwagę!

Konsumenci mają obecnie bardzo szeroki wybór produktów, a przy tym coraz większą wagę przywiązują do własnego zdrowia. Jednym z zauważalnych trendów jest to, że Polacy stawiają przede wszystkim na tradycyjne produkty. Coraz bardziej doceniane są znane, lokalne marki i artykuły, wytworzone w procesie zrównoważonego rozwoju. Ich zaletą jest także posiadanie czystego składu i krótkiej etykiety. Warto zwracać uwagę na to, co umieszczamy w swoim koszyku podczas zakupów.

Wzrost naszej świadomości na temat zdrowego stylu życia i wpływu pożywienia na nasze samopoczucie, sprawia, że chętniej wybieramy produkty, które nie zawierają ulepszaczy, wzmacniaczy smaku czy konserwantów. Wielu z nas ma już w nawyku czytanie składów. W odpowiedzi na potrzeby konsumentów i prozdrowotne trendy, firmy coraz częściej oferują w swoim asortymencie artykuły z czystą etykietą, które są jak najbardziej naturalne i nieprzetworzone.



Jedną z najczęściej kupowanych przez nas kategorii produktowych jest nabiał, który pozwala dostarczyć do organizmu wiele wartościowych składników odżywczych. Ponadto produkty mleczne to prawdziwe bogactwo składników mineralnych, takich jak np.: fosfor, magnez, potas, cynk, a także witamin: B2, B12, A i E. Poniżej przedstawiamy kilka produktów, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę podczas kolejnych zakupów.





Serek homogenizowany - im krótszy skład tym lepiej

Zdjęcie Serek homogenizowany to popularna przekąska zwłaszcza wśród dzieci / Picsel / 123RF/PICSEL

Warto wybrać taki, który nie będzie zawierał substancji dodatkowych. Wśród szerokiej gamy tego typu produktów na szczególną uwagę zasługuje serek waniliowy Rolmlecz. Obecny na rynku już blisko 50 lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kolejnych pokoleń dzieci i dorosłych. Dzięki temu, że zawiera krótki skład i czystą etykietę, stanowi pyszną i odżywczą przekąskę. Można go zjeść na drugie śniadanie albo użyć do uwielbianych przez nas naleśników, a nawet ciasta. Z dodatkiem naszych ulubionych witamin będzie on prawdziwą bombą witaminową.





Maślanka - pyszny smak, prosty skład

Zdjęcie Maślanka często jest wykorzystywana np. do robienia koktajli owocowych / Picsel / 123RF/PICSEL

To pyszny, lekki produkt mleczny powstający podczas produkcji masła. Uzyskany w ten sposób fermentowany napój o oryginalnym smaku, zapachu i konsystencji, jest bogaty w sole mineralne, fosfolipidy i białka. Wszystko to znajdziemy np. w Maślance Mrągowskiej, która jest smaczna i lekkostrawna, a przy tym ceniona przez konsumentów za właściwości prozdrowotne i krótki skład. Świetnie sprawdza się jako dodatek do dań lub samodzielna pełnowartościowa przekąska. Idealne smakuje schłodzona w sezonie wiosenno-letnim, gdy potrzebujemy orzeźwienia.





Śmietanki do dań na słono i na słodko

Zdjęcie Bita śmietana to popularny dodatek do deserów. Świeża śmietanka to w tym wypadku obowiązek! / Picsel / 123RF/PICSEL



Śmietanka to jeden z obowiązkowych produktów obecnych w naszych lodówkach. Używana jest do zabielania kawy, zup i sosów, do zapiekanek, nie warzy się w potrawie i podnosi jej walory smakowe. Najbardziej rozpoznawalną marką na polskim rynku są śmietanki Łaciate - niezastąpione do ciast, deserów czy domowych lodów. Jej popularność idzie w parze z najwyższą jakością, ponieważ jest to produktu o bardzo prostym i czystym składzie, co szczególnie dla świadomych konsumentów jest bardzo dużym atutem, którzy chcą wybierać produkty naturalne, bez zbędnych dodatków.

