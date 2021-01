Kurkuma do picia

Szklanka ciepłej wody rano nazywana jest najlepszym prezentem dla jelit i wątroby (a w zasadzie - dla całego organizmu). Podarunek ten może być hojniejszy, jeśli do ciepłej wody dołożymy plasterki cytryny i kurkumę - świeżą lub sproszkowaną.

Zaleca się, by dorosła osoba żyjąca w naszym klimacie wypijała ok. ośmiu szklanek wody dziennie (zapotrzebowanie może się zmieniać, bo zależy m.in. od trybu życia, pory roku czy stanu zdrowia). Niby dobrze o tym wiesz, ale z realizacją bywa różnie. Najłatwiej zacząć od rana - poranna porcja ciepłej wody z dodatkami rozkręci metabolizm, rozrzedzi soki trawienne (dlatego ze śniadaniem lepiej wstrzymać się ok. 15-30 min.) i zdrowo cię pobudzi. Czy może być coś lepszego o poranku? Tak, dwie szklanki ciepłej wody. Zaraz po przebudzeniu. To bardzo prosty patent na zwiększenie ilości przyjmowanych dziennie płynów.

W ciągu dnia optymalnie jest wypijać szklankę lub maksymalnie dwie mniej więcej co trzy godziny, powoli, małymi łykami. Z kolei nieustanne picie wody z butelki nawet drobnymi łykami nie jest najlepszym pomysłem, bo w ten sposób nerki nie mają chwili wytchnienia. Ponadto - jeśli przedobrzysz i będziesz wypijać za dużo, nerki po prostu sobie z tym nie poradzą; taki stan nazywamy przewodnieniem hipotonicznym. W codziennych warunkach nie zdarza się często, ale grozi osobom aktywnym fizycznie, które intensywnie nawadniają się przed i po treningu.

Warto podjąć wyzwanie i pić codziennie rano ciepłą wodę z dodatkami (a w ciągu dnia kolejne szklanki, w pewnym uproszczeniu przyjmuje się, że na 1 kg ciała powinno przypadać 30 ml wody, więc osoba o wadze 60 kg ma wypijać ok. dwóch litrów wody dziennie) - pierwsze rezultaty będą widoczne już po dwóch tygodniach. Oczyść organizm z toksyn, poprawi się stan twojej cery, usprawnią się procesy trawienne, w konsekwencji będzie też łatwiej schudnąć. Poprawi się nawet samopoczucie.

Woda z kurkumą

Składniki 250 ml ciepłej wody

1-2 łyżeczki soku z cytryny

kilka plasterków świeżej kurkumy lub szczypta sproszkowanej

Zagotowuj wodą, odstaw do przestygnięcia.



Ciepłą wodę wlej do szklanki, doda plasterki kurkumy lub kurkumę sproszkowaną (ma bardzo intensywny smak, więc najlepiej zacząć od niewielkich ilości) i łyżeczkę (lub dwie, jeśli lubimy większą kwaskowatość) świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Pozostaw całość na 5-10 min, by woda nabrała bardziej wyrazistego smaku.