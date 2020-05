Kwiaty, które urozmaicą jadłospis

Sałatka przyprawiona płatkami stokrotek czy lemoniada z kwiatów czarnego bzu, to dopiero początek przygody ze wzbogacaniem jadłospisu pięknymi darami natury. Zanim jednoznacznie zawyrokujesz: „To nie dla mnie!” - spróbuj, przekonasz się, czy aby nie warto zmienić zdania.

Zdjęcie Płatki stokrotek mają delikatny smak, z wyczuwalną miętową nutą /123RF/PICSEL

Stokrotka



Stokrotka, choć maleńka, jest wyjątkowo trwałym kwiatem. Kwitnie przez blisko dziewięć miesięcy: od marca do listopada. Nie jest też szczególnie wymagająca, rośnie dziko w każdych warunkach. Zdobi bezdroża, parki, łąki i przydomowe ogródki.



Jej płatki mają delikatny smak, z wyczuwalną miętową nutą. Dlatego dodanie ich do sałatki to dopiero początek zabawy. Stokrotkami wzbogacimy smak herbat, jak i zimnych napojów. Jeśli zależy nam na efekcie estetycznym, możemy umyte kwiaty zatopić w kosatkach lodu i serwować je do schładzania wody, którą podejmiemy gości w upalny dzień.



A gdy już złapiemy przysłowiowego bakcyla i dodawanie kwiatów do jedzenia przestanie nam się wydawać fanaberią, eksperymentujmy. Płatków stokrotek możemy użyć do posypania serków kanapkowych i ulubionych twarożków. Dobrze będą się też komponowały z lodami i przeróżnymi deserami.



Smak, to nie wszystko, co możemy zyskać z niepozornych stokrotek. Ich kwiaty obfitują w beta-karoten, olejki eteryczne, flawonoidy i wiele składników mineralnych. Mają więc pokaźną wartość odżywczą. Walorami stokrotek zainteresowała się medycyna ludowa, która rekomendowała ich podawanie przy schorzeniach górnych dróg oddechowych.



Dziś z ich właściwości czerpie zielarstwo i przemysł kosmetyczny. Stokrotki są powszechnie wykorzystywane do produkcji maści i kosmetyków do pielęgnacji skóry. Działają przeciwzapalnie i przyspieszają gojenie ran.