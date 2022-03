Koniec maja i początek czerwca - to najlepszy czas na zebranie liści orzecha włoskiego. Warto zwrócić uwagę na to, by były dobrze rozwinięte i nie posiadały żadnych objawów chorobowych. Najlepsze liście to te młode, silne, z końca gałęzi. Aby poprawnie je wysuszyć, należy tuż po zbiorach wyłożyć je cienką warstwą z dala od światła słonecznego. Warto pamiętać, iż tuż po ususzeniu liście powinny wciąż zachować zielony kolor. Jeśli zmienią barwę na brązową, nadają się do kosza.

Nalewka z liści orzecha włoskiego - właściwości

Liście orzecha włoskiego to naturalny cud leczniczy. Stosowane regularnie wzmacniają pracę serca, wspierają prawidłową pracę naczyń krwionośnych, poprawiają metabolizm oraz obniżają poziom cukru we krwi. Dodatkowo przykładane bezpośrednio na rany, przyspieszają ich gojenie. Stanowią również wsparcie leczenia zapaleń oraz grzybicy skóry.

Reklama

Co ciekawe, znajdująca się w liściach witamina C regeneruje włosy, nadając im blask. Idealną na wzmocnienie oraz zapobiegającą wypadaniu włosów jest nalewka z liści orzecha włoskiego. Działa ona także na różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe, obniża poziom cholesterolu, wspomaga system nerwowy i wspomaga obniżenie ciśnienia krwi. Jak ją przygotować?

Zdjęcie Polacy od wieków przygotowują domowe nalewki / 123RF/PICSEL

Nalewka z liści orzecha włoskiego - przepis

Jak przygotować nalewkę z liści orzecha włoskiego? Potrzebować będziesz: 30 g dobrze wysuszonych liści orzecha, 150 ml dowolnego rodzaju alkoholu oraz 100 ml czystej wody źródlanej. Liście należy pokruszyć w palcach na drobne cząstki, wsypać do słoika, a następnie zalać alkoholem i wodą. Nalewka musi odstać 2 tygodnie, celem maceracji. Codziennie należy jednak pamiętać o potrząsaniu słoikiem. Po tym okresie nalewka musi zostać przecedzona przez gazę i wstawiona na kolejne 5-6 dni do lodówki. Okres jej ważności to 2 lata od daty przygotowania.

Nalewka w liści orzecha włoskiego - stosowanie

Nalewkę, w razie dolegliwości, zażywać należy 1-2 razy dziennie. Najprościej będzie dodać ją na łyżeczkę z cukrem. Jeśli nalewka stosowana jest jako suplement diety, należy przyjmować ją w takiej samej postaci 2-3 razy w tygodniu.

Aby cieszyć się pięknymi włosami i pożegnać problem ich nadmiernego wypadania po umyciu należy przygotować płukankę z 10-12 kropli nalewki na 1 litr wody. Potem opłukać głowę i włosy płukanką i wmasować w skórę. Efekty będą widoczne już po 8-10 płukaniach w nalewce. Włosy będą nie tylko silniejsze, ale odzyskają witalność i zdrowie. Staną się też ciemniejsze - jest to więc dobra alternatywa, jeśli zauważyłaś na swojej głowie pierwsze siwe włosy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdrowie na widelcu": Co oznaczają numery na kurzych jajkach? Polsat Cafe

Zobacz również:

Kontrowersyjna dieta Dukana. Stosować ją miała nawet księżna Kate

Post Daniela. Oczyszczenie z toksyn i redukcja masy ciała

Gorzkie emocje przełykamy z cukrem