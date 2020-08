Leczymy letnią anginę i inne infekcje gardła

Gdy organizm zajęty jest walką z chorobą, trzeba go wspierać i zmniejszać przykre dolegliwości.

Zdjęcie Siemię lniane zawiera kwasy omega-3 korzystnie wpływające na odporność /123RF/PICSEL

Letnie problemy z gardłem, takie jak angina czy infekcje wirusowe, objawiają się przede wszystkim bólem, często też gorączką. Anginę leczy się antybiotykiem, infekcje wirusowe organizm musi zwalczyć sam, my możemy tylko łagodzić dolegliwości. Bez względu na sposób leczenia schorzenia bardzo ważna jest dieta, która wzmocni organizm i pobudzi do walki z chorobą.

Reklama

Pijemy wzmacniające napoje. Podczas infekcji trzeba dostarczać organizmowi więcej płynów, zwłaszcza, jeśli mamy gorączkę. To przyśpiesza powrót do zdrowia. Picie chłodnych napojów nawilża też śluzówkę gardła, wzmacnia ją i łagodzi ból. Może to być np. napój z syropem z czarnego bzu lub mniszka lekarskiego.

Jemy odżywcze zupy. Gdy boli gardło, brakuje nam apetytu, dlatego najlepsze będą zupy kremy, także na zimno. Polecane są warzywne, np. z pomidorów, cukinii, ponieważ zawierają witaminy i minerały wspomagające odporność.

Cztery najlepsze produkty, które pomogą szybko wrócić do zdrowia

- Siemię lniane



Zawiera śluzy, dzięki którym łagodzi ból, oraz kwasy omega-3 korzystnie wpływające na odporność.



Kleik z siemienia. 2 łyżki siemienia zalewamy 1 szkl. gorącej wody. Pozostawiamy pod przykryciem na 15 minut. Pijemy chłodne, powoli.



- Miód



Wspomaga leczenie, ponieważ działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie.



Napój miodowy. 1 łyżeczkę ulubionego miodu zalewamy 1 szkl. chłodnej wody. Pijemy małymi łykami. Lepiej nie dodawać do miodu soku, ponieważ może podrażnić chore gardło.



- Jogurt



Jest dobrym źródłem probiotyków, bez których układ odpornościowy słabiej radzi sobie ze zwalczaniem szkodliwych drobnoustrojów.



Codziennie wypijaj kubek jogurtu. Można dodać zmiksowane owoce jagodowe, które wspomogą odporność.



- Kasze



To bogactwo witamin z grupy B. Dzięki nim układ odpornościowy dobrze radzi sobie z infekcjami. Rutyna w kaszy gryczanej wzmacnia błonę śluzową gardła.



Do posiłków dodawajmy kasze. Możemy na śniadanie zjeść jaglankę lub na obiad kaszę gryczaną z warzywami.