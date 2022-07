Lekarze w USA przepisują na receptę...grę komputerową!

Misja tej gry komputerowej jest wyjątkowa

Przemierzasz statkiem kosmicznym różne światy i zbierasz przedmioty. Brzmi jak opis prostej, wręcz archaicznej gry komputerowej. Ale EndeavorRx to gra inna niż wszystkie. Powstała, by pomagać w terapii dzieci z ADHD i jest dostępna tylko na receptę.



EndeavorRx to pierwsza zarejestrowana terapeutyczna gra komputerowa. W 2020 roku została dopuszczona do użytku przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków i jest dostępna w USA na receptę. Jednak dopiero teraz wchodzi na rynek komercyjny.

Gra skuteczniejsza niż lekarstwo

Gra jest przeznaczona dla dzieci w wieku 8-12 lat ze zdiagnozowanym ADHD. Jak podaje BBC, została zaprojektowana przy współpracy z neurologami, a jej celem jest stymulowanie obszarów mózgu, które odgrywają kluczową rolę w koncentracji uwagi. Eddie Martucci, dyrektor wykonawczy produkującej tę grę firmy Akili, powiedział w rozmowie z BBC, że EndeavorRx została stworzona w celu przyspieszenia postępów poznawczych.

To jest jest bardzo trudne do osiągnięcia za pomocą środków farmakologicznych, np. zażywania pigułek. Ale okazuje się, że bodźce sensoryczne faktycznie mogą stymulować konkretne części mózgu kontrolujące funkcje poznawcze

Pierwsze sukcesy terapii grą komputerową

Zadowolona z efektów terapii przy użyciu EndeavorRx jest Kelcey Sihanourath, mama 13 letniego Owaina, u którego zdiagnozowano ADHD. Chłopiec źle reagował na leki, miał po nich migreny i nudności. Dlatego lekarz zdecydował się zaproponować im EndeavorRx jako alternatywną terapię, gdy gra nie była jeszcze dopuszczona do ogólnego użytku.



Widziałam, jak Owain usiłuje zrozumieć, dlaczego nie jest w stanie się skoncentrować, i frustrację, jaką odczuwał, gdy tak bardzo się starał i nadal był rozproszony. Pękało mi serce, czułam się zupełnie bezradna.

Kelcey przyznaje, że kiedy pod koniec 2020 roku jej syn zaczynał trzymiesięczną terapię za pomocą gry komputerowej, była trochę sceptyczna. Chłopiec codziennie grał przez 25 minut. Rok później powtórzył terapię.

Przyznał, że było to trochę trudniejsze, niż się spodziewał, ale rozumiał, że robi to, aby poprawić swoją koncentrację. Mimo trudności i frustracji, która się z tym wiązała, był bardzo zmotywowany.

Kelcey w specjalnej aplikacji notowała codziennie, jak syn się zachowywał i śledziła jego postępy. Wkrótce zaczęła dostrzegać drobne, ale pozytywne zmiany. Lepiej radził sobie z przygotowaniem się do szkoły i nie było żadnych negatywnych wiadomości od nauczycieli. Chociaż wcześniej nie zdał do szóstej klasy, zaczął przynosić piątki i czwórki.



Niesamowite było widzieć, jak mój syn odnosi sukcesy, a jeszcze bardziej, jak uwierzył w siebie

Skuteczność potwierdzona klinicznie

Skuteczność EndeavorRx potwierdziły przede wszystkim badania kliniczne przeprowadzone przez dr Elysę Marco, neurologa dziecięcego z Cortica Healthcare, oraz dra Joaquina Anguerę i dr Courtney Gallen z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco, z których raport opublikowano w Plos One. Uwaga u 25 dzieci z ADHD była oceniana za pomocą badania EEG przed 4-tygodniową terapią przy użyciu EndeavorRx i po jej zakończeniu. Zebrane dane potwierdziły, że gra zwiększyła aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za uwagę, czyli że u pacjentów, którzy wystąpiły dające się zmierzyć zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Oprócz badań EEG dzieci poddano testom komputerowym mierzącym poziom uwagi, a ich rodzice wypełnili kwestionariusze, które pozwoliły ocenić postępy dzieci za pomocą skali diagnostycznej Vanderbilt.



Okazało się, że dzieci, u których zaobserwowano największy wzrost aktywności neuronalnej, wykazały też największy postęp w wynikach testu, a ich rodzice zauważyli także największą zmianę w zachowaniu.



Gra może być stosowana jako wsparcie innych rodzajów terapii albo samodzielnie, ale zawsze pod okiem specjalisty. Rodzice dostają od lekarza link aktywacyjny, który jest niezbędny do jej uruchomienia. Mimo że podczas testów nie zaobserwowano poważniejszych działań niepożądanych, to kontrola jest niezbędna, bo gra bywa dość wymagająca, przez co może czasem wywoływać u dzieci negatywne emocje, np. frustrację.



Po pełnym wprowadzeniu gry na rynek amerykański, Akili chce zarejestrować EndeavorRx również w Europie. Firma podpisała też umowę partnerską z Rebloxem i zamierza rozwijać aplikację w wirtualnym świecie.

