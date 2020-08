Liść czarnej porzeczki wzmacnia i oczyszcza

O tym, że owoce tego krzewu należą do najzdrowszych na świecie, chyba wszyscy wiedzą. Ale skarbnicą leczniczych składników są także porzeczkowe liście.

Zdjęcie Owoce czarnej porzeczki należą do jednych z najzdrowszych na świecie /123RF/PICSEL

W ostatnim miesiącu lata czarne porzeczki są już zwykle w spiżarniach w postaci soków i dżemów. Pozostały liście, które można zbierać do jesieni.

Warto to robić, bo są znakomitym surowcem na lecznicze mikstury. Można je ususzyć (na słońcu lub w piekarniku, jak inne zioła) lub przygotować aromatyczną nalewkę. W medycynie ludowej liście porzeczki wykorzystywano jako środek oczyszczania krwi, poprawy krążenia i pracy serca, bo przypomina działaniem owoce głogu.

Sprawdzą się także, gdy trzeba się pozbyć zarazków z dróg moczowych, złagodzić zmiany skórne i kiedy organizm zatrzymuje wodę. Ziele złagodzi również bóle głowy np. w infekcji czy od stresu.

Herbatka na stany zapalne dróg moczowych

Działa moczopędnie, więc przyspiesza usuwanie drobnoustrojów. Odkaża i regeneruje miejsca objęte zakażeniem.

Składniki 2 łyżki liści czarnej porzeczki (50 g/3,50 zł)

1 łyżka ziela lubczyku (50 g/4 zł) lub

1 łyżka skrzypu polnego (100 g/4,60 zł)

Liście porzeczki wymieszaj z lubczykiem bądź skrzypem. Zalej szklanką wrzątku i parz ok. 5-7 minut. Przecedź.

Pij po 1 szklance 2 razy dziennie dopóki dolegliwości nie ustąpią. Zapobiegawczo popijaj ciepłą herbatkę po szklance dziennie przed snem.

Nalewka na obniżoną odporność

Poprawia pracę układu odpornościowego, łagodzi stany zapalne i rozgrzewa.



Składniki 2 garście listków i młodych pędów krzewu czarnej porzeczki

1 l wódki 40-proc.

1/2 szklanki cukru

1/4 łyżeczki kwasku cytrynowego

Liście i pędy włóż do słoja i zalej wódką. Odstaw na tydzień w ciepłe miejsce, potem przestaw do chłodu na 3 tygodnie. Zlej alkohol, liście zasyp cukrem z z kwaskiem cytrynowym. Odstaw w ciepłe miejsce, co jakiś czas potrząsając aż zrobi się syrop. Połącz z alkoholem. Przefiltruj i rozlej do butelek.

Dodawaj po łyżce do herbaty, gdy przemarzniesz.

Napar na obrzęki i opuchlizny

Mikroelementy poprawiają krążenie krwi i limfy, więc tkanki szybciej się oczyszczają, a płyny nie gromadzą się

Składniki 2 łyżki liści czarnej porzeczki (50 g/3,50 zł)

1 łyżka suszonej natki pietruszki (90 g/4 zł), może być również

1/2 pęczka świeżej lub

1 łyżka kasztanowca (90 g/4 zł)

Do większego kubka wsyp liście porzeczki. Jeśli chcesz mieć napar do picia, dodaj natkę pietruszki, a jeżeli napar do okładów – ziele kasztanowca. Zalej wrzątkiem i parz 5-7 minut. Odcedź.

Pij ciepły 2 razy dziennie (w dni, kiedy bardziej puchniesz nawet 3). Ciepłe okłady stosuj na wszelkie obrzęki, np. spowodowane słabszym krążeniem, zmianami hormonalnymi czy nawet kontuzją.