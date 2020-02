Ludzkość się „schładza”. Temperatura ciała to już nie 36,6?

„Średnia temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi 36,6 stopnia Celsjusza” – to jedna z pierwszych medycznych prawd, których uczymy się w szkole i często jedna z niewielu, które pamiętamy do końca życia. Niedawne odkrycia naukowców mogą nas jednak zmusić do zaktualizowania wiedzy.

Zdjęcie Choć średnia temperatura się zmienia, gorączka wciąż pozostaje gorączką /123RF/PICSEL

Wiedza o prawidłowej temperaturze ciała człowieka jest tak powszechna, że często nie zastanawiamy się nawet nad jej pochodzeniem.

Ustalił ją w 1851 roku niemiecki lekarz, Carl Reinhold August Wunderlich. Głównym polem jego zainteresowań była nie diagnostyka, ale psychiatra. Posiadał on jednak dostęp do danych medycznych dużej liczby pacjentów (dokładnie 25 tysięcy osób) i to na ich podstawie oszacował, ile wynosi wysokość temperatury ciała zdrowego człowieka. Z jego badań wynikało, że właściwa temperatura ciała oscyluje wokół 37 stopni (widełki 36,2 - 37,5 stopni C).

Po ponad 150 latach zaczęto jednak podejrzewać, że szacunki Wunderlicha mogły nieco się zdezaktualizować. Opublikowana w 2002 roku kompilacja 27 współczesnych badań pokazywała, że średnia temperatura może być niższa niż jego wyliczenia.

Teraz sprawie postanowili przyjrzeć się bliżej naukowcy z Uniwersytetu Stanforda.