Mandarynki: Wartości odżywcze

Cytrusy nigdy nie smakują tak dobrze, jak na przełomie roku. Wybór jest ogromny. Choć w oczy rzucają się duże okazy, jak pompelo, grejpfruty i pomarańcze, warto sięgać również po mandarynki. Nie wyróżniają się wielkością, ale smakiem i wartościami odżywczymi już tak. Doskonale smakują solo, jak i w sałatkach owocowych, a nawet owocowo-warzywnych. W połączeniu z sałatą lodową, kaparami, gruszką, orzechami włoskimi i serem kozim stworzą smaczne i pożywne danie, doskonałe na drugie śniadanie lub kolację.



Mandarynki mają wysoką zawartość witaminy C i A, które są jednocześnie silnymi przeciwutleniaczami. Pomagają zwalczać działanie wolnych rodników i wzmacniają system odpornościowy. Mandarynki jako jedyne wśród owoców cytrusowych zawierają nobiletynę - cenny flawonoid, który ma szereg właściwości zdrowotnych. Co zyskamy, włączając mandarynki do menu?

Mandarynki dla lepszej sylwetki

Te słodkie owoce aż w 85 proc. składają się z wody. Są niskokaloryczne, obfitują w błonnik i sprzyjające procesom metabolicznym kwasy owocowe, głównie cytrynowy i jabłkowy. Dzięki tym składnikom mandarynki stymulują trawienie, oczyszczanie organizmu z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Stymulują do intensywnej pracy senne w okresie jesienno-zimowym jelita. Działają też odkwaszająco i sprzyjają utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej. Są dobrym produktem dla osób, które przeszły na dietę odchudzającą i dbają o dobór wartościowych odżywczo produktów. Już dwie mandarynki wypełnią żołądek, a obecny w nich błonnik pomoże utrwalić uczucie sytości.

Zdjęcie Po mandarynki mogą sięgać także diabetycy / 123RF/PICSEL

Mandarynki w diecie cukrzycowej

Warto sięgać po nie zarówno w profilaktyce cukrzycy typu 2, jak i przy już zdiagnozowanej chorobie, a także przy insulinooporności. Obecny w mandarynkach błonnik ma pozytywny wpływ na metabolizm węglowodanów, pomaga normalizować poziom cukru we krwi. Owoce są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny (IG=30), co jest bardzo ważnym kryterium doboru produktów w diecie cukrzycowej.

Mandarynki dla wsparcia wątroby

Tajemniczo brzmiąca nobiletyna - związek z grupy flawonoidów - pozwala zapobiegać procesom, które prowadzą do licznych chorób. Przez stymulację genów odpowiedzialnych za spalanie tłuszczów i blokowanie tych, które sprzyjają ich gromadzeniu, nobiletyna zapobiega odkładaniu się tłuszczu w wątrobie. Mandarynki pomagają w normalizacji poziomu cholesterolu i chronią przed miażdżycą.

Mandarynki dla zdrowych oczu

Mandarynki mają wysoką zawartość kluczowej dla zdrowia oczu i skóry witaminy A. Co ciekawe, mają jej dwuipółkrotnie więcej niż pomarańcze, a wyższą zawartością tej witaminy w grupie owoców cytrusowych pochwalić się mogą jedynie grejpfruty. Witamina A pełni w organizmie szereg ważnych funkcji. Najwięcej mówi się o jej korzystnym wpływie na skórę - sprzyja hamowaniu przedwczesnego starzenia komórek. Jest wyjątkowo ważna w diecie dziecka, szczególnie na etapie intensywnego wzrostu. Ma też istotną funkcję ochronną w obrębie narządu wzroku. Zapobiega rozwojowi jaskry, zaćmy i innych chorób oczu.

Zdjęcie Mandarynki pozytywnie wpływają między innymi na wzrok / 123RF/PICSEL

Mandarynki w sezonie infekcyjnym

Drugi ważny przeciwutleniacz, czyli zawarta w mandarynkach witamina C, nokautuje wolne rodniki, wspiera system immunologiczny i wzmacnia organizm w walce z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Niszcząc toksyczne działanie wolnych rodników, witamina C hamuje procesy przedwczesnego starzenia komórek. Chroni też przed rozwojem licznych chorób, w tym nowotworowych.



Mandarynki: przeciwwskazania

Jak wszystkie owoce cytrusowe, mandarynki mogą być przyczyną alergii. Ostrożność powinny zachować szczególnie kobiety ciężarne i małe dzieci. Najlepiej jeść je w małych porcjach, pamiętając o dokładnym umyciu skórki. By zmyć chemikalia, którymi są pokryte, najlepiej wyszorować mandarynki w gorącej wodzie przy użyciu szczoteczki lub ostrej gąbki. To ważne, by zdejmując skórkę nie przenieść konserwantów na miąższ.



Ewa Koza, mamsmak.com



