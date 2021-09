Miód zamiast cukru nie jest dobrym rozwiązaniem

Po miód zamiast cukru sięgają osoby, którym zależy na składnikach odżywczych w nim zawartych. Miód zawiera m.in. potas, fosfor, magnez, wapń i żelazo. By jednak był on cennym źródłem tych mikroelementów, należałoby go jeść w sporych ilościach.



Należy pamiętać, że mimo wszystko miód to także cukier. W porównaniu z białym cukrem ma prawie tyle samo kalorii, więc stosowanie miodu jako zamiennika nie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem.



Zdjęcie Gorąca herbata może spowodować, że miód straci wszystkie wartości odżywcze / 123RF/PICSEL

Warto słodzić miodem?

Miód zachowa swoje wartości odżywcze, jeśli nie będzie miał kontaktu z wysoką temperaturą. Uznaje się, że w temperaturze powyżej 50°C traci właściwości zdrowotne. Zatem posłodzenie nim gorącej herbaty nie jest najlepszym pomysłem.

Reklama

Jeśli jednak dalej chcemy słodzić miodem zamiast cukrem, to nic nie stoi na przeszkodzie. Warto jedynie pamiętać, by nie stosować go w nadmiarze. Zbyt duża ilość miodu w diecie nie będzie korzystna dla naszego zdrowia.

Czytaj więcej:



Jak wyszczuplić masywne łydki? Oto sprawdzone sposoby!



Zioła, które zapewniają zdrowy sen



Jak prawidłowo zakładać stanik?



Zobacz także: