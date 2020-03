Mity, prawdy i półprawdy na temat koronawirusa z Chin

- Co jest gorsze od koronawirusa? - Mity na jego temat. A odsuwając czerstwe żarty na bok, warto zweryfikować plotki, które narosły wokół SARS-CoV-2. Tak, by czas, pieniądze i energię poświęcać na to, co naprawdę jest w stanie ochronić nas przed zarażeniem.

Zdjęcie W Polsce na razie odnotowano jeden przypadek zarażenia koronawirusem z Chin /123RF/PICSEL

1. Mamy problem - prawda

Choć z wpadania w panikę nigdy nie wynika nic dobrego, lekceważenie epidemii koronawirusa byłoby błędem. Dlaczego? Choćby dlatego, że SARS-CoV-2 (bo tak brzmi oficjalna nazwa koronawirusa) nie był wcześniej znany naukowcom, a tempo jego rozprzestrzeniania jest niepokojąco wysokie. Eksperci wskazują, że średnio jedna zakażona osoba zaraża dwie kolejne. W tej chwili liczba odnotowanych na całym świecie zarażeń to ponad 92. tysiące. W Polsce dotychczas wykryto jeden przypadek.

2. Koronawirus to wyrok śmierci - mit

Reklama

W większości przypadków choroba wywoływana przez SARS-CoV-2, czyli Covid - 19, ma łagodny przebieg. Według najnowszych badań śmiertelność wynosi ok. 1,1 proc. Oznacza że na 1000 zainfekowanych osób umiera 14 (dla porównania: w przypadku grypy jest to 10 zgonów na 1000 przypadków). Na największe ryzyko narażone są osoby starsze oraz te cierpiące na schorzenia układu oddechowego.

Koronawirus z Chin nie jest też najbardziej niebezpiecznym wirusem na świecie. O wiele większe ryzyko stanowi np. ebola.



3. Covid - 19 ma objawy podobne do przeziębienia - prawda

Symptomy choroby wywoływanej SARS-CoV-2, przypominają te, które towarzyszą przeziębieniu i grypie. Zaniepokoić powinny nas przede wszystkim: suchy kaszel, duszności i gorączka, a w dalszej kolejności: ból głowy, bóle mięśni i poczucie osłabienia.

Wideo youtube