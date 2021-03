Myj zęby, ale z głową

- Mamy badania, które dowodzą, że zęby możemy umyć samą wodą i szczoteczką, pod warunkiem, że będzie to trwało 10-15 minut. Substancje bakteriobójcze i bakteriostatyczne dodajemy do pasty po to, żeby skrócić czas mycia zębów i mieć pewność, że większość populacji z tego skorzysta – mówi stomatolog Michał Kaczmarek.

Zdjęcie Okazuje się, że nie tylko zbyt rzadkie, ale i zbyt częste mycie zębów ma negatywne skutki na jamę ustną /123RF/PICSEL

Ewa Koza, Interia.pl: W poprzednim miejscu pracy miałam koleżankę, która po przegryzieniu ostatniego kęsa, biegła do łazienki, żeby umyć zęby. To chyba nie jest dobra praktyka?

Michał Kaczmarek: - Dbanie o higienę jest ważne, byle nie przesadne. Zasada jest taka, że myjemy zęby rano i wieczorem - to konieczne. Mycie bezpośrednio po posiłku nie jest dobre. Dajmy organizmowi czas, by zobojętnił pH w ślinie. Dobrze odczekać 15-20 minut i dopiero umyć zęby.

- Wiele osób uważa, że myjemy je, żeby pozbyć się resztek jedzenia. To jest jedna z funkcji, ale nie podstawowa. Najważniejsze jest pozbycie się płytki bakteryjnej, dlatego tak istotne jest wieczorne mycie zębów. Ostatnią czynnością, jaką robimy przed snem, ma być umycie zębów - pozbywamy się w ten sposób bakterii z jamy ustnej.

Nie milknie dyskusja, czy myć zęby po przebudzeniu, czy po śniadaniu?

- Najlepiej zrobić jedno i drugie. Przy czym pierwsze mycie, po przebudzeniu, powinno być bardzo dokładne, by wyczyścić zęby i pozbyć się płytki bakteryjnej. Dzięki temu w trakcie śniadania bakterie nie będą miały z czego wytworzyć energii i namnożyć się. Po śniadaniu trzeba chwilę odczekać i albo przepłukać jamę ustną, albo szybko wyczyścić zęby.

Jaką krzywdę zrobimy zębom, jeśli będziemy je notorycznie myć zaraz po jedzeniu?

- Zależy, co jemy. Na pewno nie wolno myć zębów bezpośrednio po kwaśnych produktach. Zbyt częste mycie może doprowadzić do nadmiernego starcia szkliwa. Choroba próchnicowa to nie wszystko, są też niepróchnicowe uszkodzenia zębów. Kiedy spożywamy jakikolwiek pokarm, pH śliny spada, środowisko jamy ustnej robi się bardziej kwaśne. Nasze szkliwo zbudowane jest z milionów kryształków, które rozpuszczają się w pH około 5,5.

- Kiedy pijemy sok pomarańczowy, obniżamy pH. Myjąc zęby zaraz po wypiciu, wcieramy kwasy w szkliwo i sprawiamy, że robi się ono bardziej podatne na ścieranie. Dlatego tak ważne jest odczekanie 15-20, niektórzy mówią, że nawet 30 minut, żeby organizm sam zneutralizował i wyrównał pH. Dopiero wtedy myjemy zęby.

Większą krzywdę robi zębom ten, kto obsesyjnie je myje, czy ten, kto z higieną jest trochę na bakier?

- Trudno zdecydować, co gorsze. Jedna i druga osoba sobie szkodzi. Nie myjąc zębów powodujemy, że w jamie ustnej jest więcej bakterii i zwiększa się ryzyko wystąpienia próchnicy. Oczywiście jest to osobnicze. Czynników powstania próchnicy jest bardzo dużo, muszą zadziałać wszystkie, albo przynajmniej większość, żeby doszło do jej rozwoju, jednak nie myjąc zębów, wyraźnie zwiększamy prawdopodobieństwo.

- Osoby, które obsesyjnie myją zęby, narażają się z kolei na powstanie problemów niezwiązanych z próchnicą. Nauka nazywa je ubytkami pochodzenia niepróchnicowego. U ludzi, którzy wymiotują, mowa o osobach chorych na bulimię, uzależnionych od alkoholu i wszystkich z dużym odruchem wymiotnym czy refluksem, pojawia się w jamie ustnej kwas, który rozpuszcza szkliwo. To samo dzieje się u spożywających duże ilości napojów słodzonych. Zarówno kwas, który dostarczymy z zewnątrz, jak i kwasy trawienne z żołądka, prowadzą do erozji szkliwa. W wyniku zbyt częstego mycia, dochodzi też do abrazji, czyli starcia zębów. Pasta ma zdolność ścierną, w tym celu została stworzona - ma usuwać płytkę. Jednak myjąc zęby zbyt często, uszkodzimy szkliwo.

- Kiedyś na pastach był oznaczany czynnik ścieralności. Przy nadwrażliwości zębów powinniśmy wybierać pastę z niższym czynnikiem ścieralności, żeby nie pogłębiać problemu. Z kolei pasta dla palaczy powinna mieć ten czynnik dużo wyższy. Pasty rozjaśniające, powszechnie znane jako wybielające, też mają wyższy czynnik ścieralności, bo ich zadaniem jest zetrzeć przebarwioną tkankę.