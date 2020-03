Myślisz o chorobie czy o zdrowiu?

Pandemia zahamowała naturalny bieg zdarzeń, zarówno w skali globalnej jak i w skali kraju, miasta, rodziny i pojedynczego człowieka. Ważne, by w tym trudnym czasie pracować nad myśleniem o zdrowiu i robić, co w naszej mocy, by się tego zdrowia trzymać. Mamy wpływ na zahamowanie pandemii. Każdy z nas gra w tej grze i dokłada swoje pionki. Jakich używać?

Stres nie służy zdrowiu



Życie w stresie, szczególnie przewlekłym, mocno obniża naszą odporność. Wzrasta wówczas poziom hormonów stresu, na przykład kortyzolu, który osłabia siły i wydolność systemu immunologicznego. Nikt z nas nie jest dziś bezpieczny - każdy narażony na zarażenie, ale higieniczny tryb życia, odżywiania i snu dają nam większe szanse na łagodniejszy przebieg infekcji.



Zadbajmy o dobrą energię i kontakt z ludźmi, którzy dodają nam wiatru w żagle. Wsparcie rodziny i przyjaciół (dziś mowa oczywiście o kontakcie telefonicznym, mailowym i wszelkich komunikatorach, a nie o realnych spotkaniach towarzyskich) jest w tej sytuacji bardzo ważne. Każdy z nas się boi, jedni się do tego przyznają, inni to tłumią. Musimy jednak zrozumieć, że panikowanie i przewlekły stres będą nas osłabiały. Jak sobie pomóc?



Wirusy? Nie dziękuję!



To, czy o siebie dbamy nie jest tylko i wyłącznie naszą sprawą. Choroba nie determinuje tylko życia jednostki, ale mocno wpływa na funkcjonowanie rodziny i całego społeczeństwa. Dziś jest właściwy moment na zweryfikowanie na ile potrafimy dobrze się o siebie zatroszczyć. Kroki, rytuały, nawyki, które każdy z nas powinien wdrożyć w codzienność:



1. Dbamy o sen. Niewyspani jesteśmy wielokrotnie bardziej podatni na wszelkie infekcje.



2. Stosujemy mądrą, zbilansowaną dietę, w której kluczowe miejsce mają warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste.

3. Koniecznie włączamy do codziennego jadłospisu kiszonki, albo kupujemy preparat osłonowy na jelita, który zwykliśmy zażywać na przykład w trakcie kuracji antybiotykowej. Zawarty w takim farmaceutyku kwas mlekowy pomoże nam odbudować naturalną florę bakteryjną jelit, której dobra kondycja warunkuje naszą odporność i siłę do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi.



4. Robimy domową hodowlę kiełków i włączamy je do każdego posiłku. One są esencją wartości odżywczych zawartych w dojrzałej roślinie. Nie czekajmy z rzeżuchą na święta Wielkanocne, ona już teraz powinna wzbogacić nasze menu.



5. Suplementujemy witaminę D, bo promieni słonecznych wciąż mamy za mało.