Nadciśnienie - cichy zabójca

Ponad 30 proc. dorosłych Polaków ma nadciśnienie, a większość nie ma o tym pojęcia. Nadciśnienie nie boli, nie osłabia, nie daje żadnych objawów. Ale do czasu. Mieć nadciśnienie i nie leczyć go, to jak siedzieć na beczce prochu i bawić się zapałkami. Niby wszystko jest w porządku, ale jeden nieostrożny ruch i bum. Skutki mogą być nieodwracalne.

Zdjęcie Regularny pomiar ciśnienia krwi zwykłym ciśnieniomierzem jest bardzo ważny w diagnostyce /123RF/PICSEL

Czy wiesz, jakie masz wartości ciśnienia tętniczego krwi? 120/80 miałeś przy ostatnim pomiarze? Tylko kiedy to było? Na badaniu medycyny pracy jakieś trzy lata temu? Twoją wymówką jest brak ciśnieniomierza w domu? Sprzęt ten jest dostępny do ogólnego użytku w większości aptek, więc naprawdę łatwo można sprawdzić, jak się mają twoje serce i żyły. A przy okazji dowiedzieć się, czy jesteś w coraz większej grupie osób, których powoli zabija nadciśnienie.



Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi m.in. do przerostu narządów wewnętrznych, z sercem na czele. Do wszystkich organów w naszym ciele dopływa krew, a jej podwyższone ciśnienie, podobnie jak ciśnienie wody w wężu ogrodowym, rozpycha ściany nie tylko naczyń krwionośnych, ale także narządów, do których wpada z większym niż pożądany impetem. "No i co z tego?" - zapytasz. Tu niestety nie ma dobrych scenariuszy. Przetrwałe nadciśnienie tętnicze prowadzi do chorób serca (wynikających np. z przerostu przegrody międzykomorowej i lewej komory) oraz niewydolności nerek czy wątroby, przez co skraca życie chorego o kilka, a nawet kilkanaście lat.

Reklama

Zdecydowanie najgroźniejszym efektem nadciśnienia jest udar mózgu lub wylew. Chodzi zarówno o wylew krwi do mózgu, jak i inne wylewy, np. wylew krwi w oku prowadzący do ślepoty, oraz wylewy wewnątrzorganowe. Długo można wymieniać, jakie spustoszenie sieje w organizmie zbyt wysokie ciśnienie krwi. Gdy nadciśnienie daje bezpośrednio odczuwalne objawy, takie jak bóle głowy, kołatanie serca, potliwość i uczucie gorąca przy jednoczesnych czerwonych wypiekach na twarzy, znak to, że choroba bardzo się już rozkręciła i zrobiło się naprawdę poważnie.

Błędne koło nadciśnienia, czyli o chorobach towarzyszących

Przyczyn nadciśnienia jest bardzo wiele. Czasami jest ono pierwotną chorobą wynikającą na przykład z nieprawidłowej budowy układu sercowo-naczyniowego, i, jako przyczyna, powoduje choroby innych układów i narządów w organizmie (miażdżyca, zawał serca, udar). Ale często nadciśnienie tętnicze jest skutkiem ubocznym innych chorób, np.: zaburzeń metabolizmu, chorób nerek, cukrzycy, chorób tarczycy i zaburzeń hormonalnych. Dlatego aby skutecznie wyleczyć nadciśnienie, należy postawić prawidłową diagnozę, co jest jego przyczyną, i to z nią rozprawić się w pierwszej kolejności.

Kiedy mówimy o nadciśnieniu tętniczym?

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego o nadciśnieniu mówimy jeśli podwyższone wartości ciśnienia (czyli wartości równe lub wyższe 140 mm Hg/90 mm Hg;) wykazują co najmniej dwa pomiary, wykonane podczas co najmniej dwóch różnych wizyt u lekarza, lub gdy średnie wartości ciśnienia tętniczego wyliczone z dwóch pomiarów dokonanych podczas jednej wizyty są równe lub wyższe niż 180 mm Hg/110 mm Hg (po wykluczeniu czynników podwyższających wartości ciśnienia, takich jak lęk, ból czy spożycie alkoholu). Jednorazowo podwyższone ciśnienie jest oczywiście możliwe i nie musi od razu oznaczać choroby, ale jest już powodem do częstszego kontrolowania wartości ciśnienia.

Jakie badania wykonać przy nadciśnieniu tętniczym?

Po pierwsze, regularny pomiar ciśnienia krwi zwykłym ciśnieniomierzem - to badanie oczywiste przy tej chorobie i wszyscy chorzy na nadciśnienie (nawet niewielkie), powinni regularnie prowadzić zapisy wartości swojego ciśnienia tętniczego. Na etapie diagnozowania lekarze często zlecają także tzw. holter ciśnieniowy - czyli pomiar ciśnienia tętniczego specjalnym urządzeniem przez 24 godziny (na czas badania pacjentowi zakłada się aparat, który monitoruje ciśnienie także podczas snu.)



Dodatkowo konieczne jest wykonanie EKG serca, aby wykluczyć nieprawidłowości w jego budowie i funkcjonowaniu. Równie ważne są badania z krwi - na nadciśnienie może mieć wpływ m.in. zbyt wysoki poziom kwasu moczowego we krwi, który jest efektem nieprawidłowej pracy nerek, lub patologiczne wartości poziomu hormonów - efekt zaburzeń pracy tarczycy. Konieczne jest też badanie poziomu glukozy we krwi - pod kątem chorób trzustki i diagnozy cukrzycy. Dopiero z kompletem badań kardiolog może postawić diagnozę, co do przyczyny i metod leczenia nadciśnienia.

Tabletki i dieta, czyli jak leczyć nadciśnienie tętnicze

Wcześnie wykryte nadciśnienie tętnicze można skutecznie leczyć. Nie tylko przy pomocy leków, ale też zmianą stylu życia i dietą. Najczęściej jednak, gdy nadciśnienie jest przewlekłe, lub gdy jego wartości są wysokie, farmakologiczne sposoby radzenia sobie z tą chorobą są konieczne. Zdarza się, że chory przyjmuje lek obniżający ciśnienie przez całe życie. Na rynku dostępnych jest mnóstwo leków na nadciśnienie, trzeba więc wspólnie z lekarzem dobrać najodpowiedniejszy dla siebie. Nadciśnienie mogą, a nawet powinny leczyć także kobiety w ciąży (wysokie ciśnienie jest bardzo niebezpieczne dla płodu) i mamy karmiące.

Samą dietą można leczyć tylko minimalnie przekroczone wartości ciśnienia tętniczego. Dieta powinna być jednak nieodłącznym czynnikiem wspomagającym leczenie u każdego chorego. Co zatem jeść, by obniżyć ciśnienie? Przede wszystkim zrezygnować z soli i słonych dań gotowych oraz jedzenia wysokoprzetworzonego. W diecie muszą przeważać warzywa i pełne ziarna zbóż (np. pełnoziarnisty ryż, makaron i kasze oraz pieczywo na zakwasie). W menu nadciśnieniowca powinny znajdować się także ryby morskie i orzechy oraz oliwa (ze względu na zawartość dobrych tłuszczów i kwasów Omega 3), a w niewielkich ilościach także chude mięso (np. drób i królik) oraz nabiał (niesłodzone jogurty i kefiry). Przy nadciśnieniu konieczne jest dbanie o obecność w diecie magnezu (jest on np. w gorzkiej czekoladzie) oraz potasu, który zapobiega obrzękom i jest niezbędny dla prawidłowej pracy serca, a zawierają go m.in. pomidory, banany i brokuły.

Uzupełnieniem zdrowej diety jest ruch. Przy nadciśnieniu korzystna jest zwłaszcza aktywność fizyczna na świeżym powietrzu o niskim i średnim stopniu intensywności, ale za to o dużej częstotliwości i wykonywana regularnie.