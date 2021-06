​Nadżerki i owrzodzenia w jamie ustnej: Afty oraz pleśniawki

Afty: Przyczyny, konsekwencje zdrowotne i leczenie

Afty to zmiany, które bardzo często mylone są z opryszczką. Wyglądają podobnie, jednak warto pamiętać, że są to dwa zupełnie inne schorzenia. Afty to małe i bolesne owrzodzenia, które pojawiać się mogą pojedynczo lub w grupach. Zazwyczaj zlokalizowane są na śluzówce policzków. Zdarza się jednak, że wystąpić mogą także na podniebieniu, języku i wargach. Afty bardzo często powstają z powodu nieprawidłowej higieny jamy ustnej lub licznych ubytków. Mogą być również objawem innych chorób, np. zapalenia zatok czy chorych migdałków.

Inne możliwe przyczyny aft to:

Reklama

urazy śluzówki,

proteza,

aparat ortodontyczny,

niezdrowa dieta,

osłabiona odporność,

silny stres, przyjmowane leki — głównie antybiotyki,

zaburzenia hormonalne,

niedobór witamin i minerałów — chodzi przede wszystkim o żelazo, witaminę B12 i kwas foliowy,

czynniki genetyczne.

Afty zazwyczaj znikają samoistnie po 2-3 dniach. W przypadku bardzo uporczywych owrzodzeń można zastosować dostępne w aptekach spraye i żele o działaniu dezynfekującym. W przypadku, gdy afty są objawem innej choroby, należy zastosować odpowiednie leczenie podstawowego schorzenia.

Jakie konsekwencje zdrowotne mają afty? Zmiany zazwyczaj znikają same. Warto jednak obserwować swój organizm. W przypadku uporczywych i co ważne nawracających się nadżerek należy podjąć odpowiednie leczenie. Nieleczone afty doprowadzić mogą do stanów zapalnych jamy ustnej.

Zdjęcie Leczenie pleśniawek i aft, zwłaszcza u małych dzieci może trwać nawet kilkanaście dni / 123RF/PICSEL

Pleśniawki: przyczyny, konsekwencje zdrowotne i leczenie

Pleśniawki z kolei bardzo często mylone są z aftami. Trzeba jednak pamiętać, że to łagodniejsze i co najważniejsze — mniej bolesne zmiany. Pleśniawki najczęściej pojawiają się na języku i podniebieniu. Mają charakterystyczny biały nalot. Zazwyczaj występują u dzieci, jednak w niektórych przypadkach owrzodzenia mogą pojawić się również u dorosłych.



Pleśniawki powoduje drożdżak candida albicans. Do zarażenia dochodzi podczas karmienia piersią lub poprzez brak odpowiedniej higieny. Dzieci bardzo często wkładają do buzi zarówno ręce, jak i różne przedmioty, np. zabawki. To zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pleśniawek. Zdarza się, że owrzodzenia pojawiają się także w przypadku obniżonej odporności oraz braku witamin i minerałów - głównie z grupy B12 oraz kwasu foliowego i żelaza. Pleśniawki mogą być również objawem infekcji.

Inne możliwe przyczyny pleśniawek to:

długotrwałe stosowanie antybiotykoterapii,

leczenie immunosupresyjne,

obecność wirusa HIV,

cukrzyca,

spożywanie pikantnych potraw,

niedożywienie,

uszkodzenie protezy.

Pleśniawki w odróżnieniu od aft zwykle nie znikają samoistnie. Konieczne jest zastosowanie leczenia. Pacjentom zazwyczaj przypisuje się środki antyseptyczne i przeciwgrzybicze. W niektórych przypadkach konieczne jest również zastosowanie antybiotyków. Nieleczone pleśniawki mogą powodować infekcję jamy ustnej i co ważne - znacząco zwiększyć swoją liczebność. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pleśniawki mogą powodować u dziecka rozdrażnienie lub apatię, co możne znacząco zaburzyć rozwój malucha.

Zainteresował cię ten artykuł? Więcej znajdziesz w serwisie Zdrowie!

***

Zobacz również:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 80 proc. Polaków skarży się na bóle kręgosłupa Newseria Lifestyle