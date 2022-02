Napar z liścia laurowego: Jakie ma właściwości i kto powinien go pić?

Zdrowie

Dołącz do nas:

Liście laurowe to przyprawa znana niemalże na całym świecie. Cenimy ją ze względu na niesamowity aromat, który nadaje potrawom. To idealny dodatek do tradycyjnych dań kuchni polskiej: rosołu, bigosu, kapuśniaku czy barszczu. Jak się jednak okazuje, z wawrzynu szlachetnego możemy przygotowywać także napar. Herbaty laurowe znane są dzięki medycynie ludowej, która przypisuje im liczne właściwości prozdrowotne. Na co pomaga herbata z liści laurowych? Czy każdy bez obaw może ją stosować?

Zdjęcie Rozgnieć i zalej wrzątkiem. Jak działa napar z liści laurowych? / 123RF/PICSEL