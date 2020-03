Naturalne środki na ból stawów

Zanim sięgniesz po środki przeciwbólowej, wypróbuj naturalnych metod. Być może szybko poczujesz ulgę!

Zdjęcie Ziołowe napary złagodzą ból równie skutecznie jak apteczne środki /123RF/PICSEL

Napar z wiązówki błotnej

1 łyżkę suszonych kwiatów zalej 1 szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem przez 15 minut. Pij 3 razy dziennie po 1/3 szklanki naparu. Herbatkę można wlać do termosu lub kubka termicznego albo pić na zimno.

Herbatka ze skrzypu

2 łyżeczki suszonego ziela skrzypu zalej niepełną szklanką wrzącej wody, zaparzaj 15 minut pod przykryciem. Przecedź. Pij 3 razy dziennie, aby zapobiec bólowi.

Napar z wierzby białej

1 łyżkę sproszkowanej kory wierzby zalej 1/2 szklanki wrzącej wody (100 ml). Odstaw na 20 minut, a następnie przecedź. Pij, gdy czujesz silny ból, 2-3 razy dziennie po 1/2 szklanki świeżo zaparzonego naparu.

Odwar z wielu ziół

Wymieszaj po 5 łyżek: ziela skrzypu, bratka, nawłoci, krwawnika, liści pokrzywy i melisy. Do garnka wsyp 3 łyżki mieszanki i zalej 3 szklankami zimnej wody. Doprowadź do wrzenia. Gotuj na małym ogniu przez 10 minut. Przecedź i wlej do termosu. Pij 3 razy dziennie po 1/2 szklanki, aż ból ustąpi lub zdecydowanie zelżeje.

